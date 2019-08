Marcelo Gallardo y Alina Moine, ¿se ha formado una pareja?

Marcelo Gallardo fue padre hace poco junto a Geraldine La Rosa, de quien, al parecer, está separado. Así lo confirmó Ángel De Brito en su programa de radio "El Espectador".

Según dijo, el director técnico de River Plate "mandó a gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una relación con la mamá de sus hijos. Él se hace cargo del chico y está todo bien, pero mandó a aclarar que está separado, porque hay otra persona en su camino, que es Alina Moine".

Y aseguró: "Ella está soltera y estaría comenzando una relación con Gallardo. Él desmiente lo de Moine, que tiene algunos antecedentes, y dice que lo quieren desestabilizar con este rumor, pero desde el lado de Alina dicen todo lo contrario".

Sin embargo, en diálogo con "Los ángeles de la mañana" (El Trece), la periodista de Fox Sports negó la relación sentimental con el técnico millonario, aunque blanqueó que tiene una "buena relación" con el DT de River Plate.

"Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar; por mí, puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación. No tengo idea de dónde salió esto, pero lo desmiento", dijo la conductora de Fox Sports.

"¿Qué nos diría tu mamá?", interrogó el movilero del magazine, a lo que Alina, ruborizada, contestó: "Mi mamá diría: 'Por favor que esta chica consiga un candidato en esta vida que ya está mayor' (risas)".