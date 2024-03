Marcelo Moretti desmintió una posible privatización de San Lorenzo

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario respondió un posteo del periodista Pablo Carrozza, que señalaba que estaba dispuesto a privatizar la institución.

El periodista publicó un tweet que decía lo siguiente: "El club grande que quiere comprar el City Football Club es San Lorenzo. Macri habló con Moretti y le pidió que apoyara las SAD. A cambio los árabes le darían el dinero para hacer la nueva cancha en Av. La Plata. Se los dije en medio de la campaña. Moretti busca privatizar".

El presidente del Ciclón recogió el guante y no tardó en contestar: "Esta información es totalmente FALSA".

Todo surgió a partir de los dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, en una entrevista con LN+, en la cual volvió a poner encima de la mesa la discusión por las Sociedades Anónimas Deportivas.

Allí comentó que el "El Manchester City quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande". Además, en la entrevista, el líder de La Libertad Avanza, explicó que las Sociedades Anónimas Deportivas mejorarían al deporte más popular del país.

"La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy pero da la posibilidad de

que existan otras sociedades", destacó.

"Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta", sentenció contra los dirigentes.