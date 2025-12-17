Marcelo Moretti, luego de la reunión: "Me quieren hacer un golpe de Estado"

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, afirmó que es “obvio” que le están intentando hacer un golpe de Estado “para tomar el poder de San Lorenzo” ya que es un club “con muchos sectores de la política” involucrados.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente afirmó que va a impugnar el acta que pide la acefalía del “Ciclón” ya que “está llena de vicios” y afirmó que el video en el que se lo ve guardándose un fajo de dólares luego de hablar con la madre de un jugador de inferiores “está editado y armado” y le “dañó la imagen”.

Moretti aseguró también que está “completamente” seguro de su inocencia, aclarando que “cuando salga el sobreseimiento la gente va a escuchar el verdadero relato”.

El presidente del club “Azulgrana” afirmó que ha aportado 400 mil dólares a las arcas de la institución para gestionar un club “destruido, con una deuda enorme e inmanejable”, como afirmó haberlo recibido, y no quiso opinar sobre la causa que investiga a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presunta vinculación con la empresa Sur Finanzas.

Habiendo sido forzado por la Justicia a realizar una reunión de comisión directiva, además de haber sido citado para este mediodía al Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal a que le relean la sentencia que lo acusa de aceptar coimas en perjuicio del club, Marcelo Moretti dejó en claro que no va a renunciar a la presidencia de San Lorenzo.

Más testimonios del presidente de San Lorenzo

“Vamos a impugnar el acta que supuestamente declara la acefalía porque tiene un montón de vicios”, afirmó el presidente de San Lorenzo, opinando que “hay cosas que lamentablemente se siguen haciendo mal en el club”.

Continuando sobre este tema, Moretti comentó que la acefalía está “mal decretada” y que él no la firmó ni comandó la reunión de la comisión, ya que no lo “dejaron”, además de que la misma tampoco tuvo un libro de actas.

También, el dirigente del club del barrio de Boedo dejó en claro que estuvo desde las 11 de la mañana “tratando de hacer entender la situación del club”.

Sobre su decisión de no renunciar, Moretti le pidió “disculpas a la gente por los momentos que están pasando”, afirmó que le quieren hacer un golpe de Estado desde el año pasado y comentó: “Si alguien me quiere no es algo que tenga que responder yo”.

El mandatario calificó al estado en el que recibió el club de “destrozado y con una deuda enorme e inmanejable”, recordó que tuvo que poner 400 mil dólares de su bolsillo y que “no alcanzó”, por lo que tuvieron que pedir préstamos a, entre otras, la financiera Sur Finanzas.__IP__

De la causa que investiga a esta última, con el “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de AFA, presuntamente involucrados, Moretti eligió no opinar ya que tiene “mucho respeto” con ellos al haberse portado “extremadamente bien” con él.