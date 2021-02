Mariano Chino Farías ganó por puntos en Carlos Paz

"Fue buena la pelea ante un duro rival que hasta el final del tercer round dio mucha batalla. Luego se empezó a quedar sin piernas por los duros golpes al cuerpo y arriba de Mariano" comenzó señalando Osvaldo Salami desde Carlos Paz a UNO Santa Fe. El orientador técnico junto a Walter Zóccola describió que "viendo eso desde el rincón lo mandamos a combinar más los golpes y terminar la pelea. Ya en el cuarto round lo tumbó dos veces Mariano a su rival y creo que lo salvó la campana".

image.png Mariano Chino Farías, pupilo de Osvaldo Salami, lo tumbó dos veces al bolivarense, pero no pudo KO, a pesar de haber estado muy cerca de hacerlo.

El director de Olimboxing Olimpia de nuestra capital sostuvo que "No tengo dudas que fue un muy buen triunfo el de Farías, el fallo fue 40-35, 40-35 y 40-34, unánime para el Chino, lo cual nos pone muy contentos, porque el trabajo que se hizo y la concentración dio sus frutos". El propio Mariano Farias cuando ingresó al vestuario expresó que "se me escapó por un pelo, estuve muy cerca de poder noquearlo. Esto me sirve para aprender a tranquilizarme y ser más contundente".

En el combate estelar de la noche cordobesa, Matías la Cobrita Rueda GKO4 sobre Claudio la Serpiente Echegaray y se quedó con el título latino OMB superpluma. Por su parte, Gastón Tonga Ayala GKO1 sobre Pablo el Gladiador Prette, y Fidel el Rayo Ruiz Díaz GKO2 sobre Sergio Chocolate Blanco.

También el Picante Maximiliano Guerra GPP4 unánime sobre Lucas Araña Pereira, con el arbitraje de Cristopher Bonsignori, y los siguientes puntajes del jurado: Enrique Ferrero (39,5-37,5), Jorge González (39,5-37,5) y Fernando Caruncho (39,5-38). Además, Florencia Pimienta Villalva GPP4 unánime sobre Sandra Gloriosa Villarruel. El árbitro fue Rudi Mairena Ruiz, y los jurados pusieron los siguientes puntajes: Fernando Caruncho (39,5-36,5), Enrique Ferrero (40-35,5) y Jorge González (40-35,5).

Cabe destacar además que, el promotor Mario Arano, confirmó para el cierre del verano en la villa serrana, el próximo sábado 20 de febrero, en el mismo escenario de la atractiva cartelera, el choque entre dos ex campeones del mundo: Jorge Rodrigo Barrios (53-4-1, 36 KO) y Jonathan Víctor Barros (42-7-1, 22).