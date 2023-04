Mariano Farías vuelve a pelear luego de la lesión en los nudillos

Además, se producirá el cruce entre santafesinos a cuatro asaltos, se trata de Diego Borda de Colón y Diego Gauna que es un debutante. El combate de fondo será por el título argentino superpluma a diez rounds, entre Victoria la Leona Bustos de Rosario, pero entrenada en Santa Fe (24-7-0, 0 KO) ante Karen Alaniz de Mendoza (5-7-1, 1 KO).

image.png El Chino Farías se recuperó de una lesión en los nudillos y el primer combate será en Córdoba en una velada organizada por Arano Box.

"Tengo muy buenas expectativas para la pelea del próximo viernes en Córdoba, con las ganas de siempre de ir a noquear, como siempre venimos bien entrenados, y vamos a buscar ganar desde que toque la campana. Espero volver y dar el ciento por ciento, porque quiero ganar la pelea lo más rápido posible" le dijo Mariano Farías a UNO Santa Fe.

El púgil del paraje Chaco Chico comentó que "tuve una lesión en los nudillos, hice una buena recuperación, sin apurarme, porque es peligroso si no me reponía bien. Para ello tuve que hace mucha kinesiología, eso posibilitó que me pueda poner bien, con tiempo, y sin apuros. Ahora ya estamos diez puntos, listos para volver al ring y hacer las cosas bien".

"No tengo ninguna molestia en los nudillos, estoy al ciento por ciento, listo para noquear, y para subirme al ring. El año pasado me fue bien, hice dos peleas y pude ganar las dos por KO. La idea es seguir de la misma forma, estoy con ganas de subirme al ring, y agarrar ritmo de pelea". explicó el Chino Farías.

Por último, sostuvo que "la preparación ha sido muy buena, primero para recuperarme bien, pero después pude hacer guanteo con Emiliano Pucheta, con Nahuel Retamoso, y otros chicos de acá del gimnasio. Del rival del viernes no se mucho, pero como te digo siempre, solamente me concentro en lo que yo tengo que hacer y cumplir el plan de pelea".

image.png La rosarina Victoria Bustos, entrenada por Salami y Zóccola en Santa Fe, peleará por el título argentino superpluma.

"Ya estamos de vuelta, gracias a Dios se recuperó bien de los nudillos, llega bien entrenado para la pelea, espero que le vaya bien, que sea con un triunfo como ha sido hasta ahora, así podemos seguir progresando y teniendo una muy buena carrera como profesional" expresó Osvaldo Salami.

El entrenador de Farías aseguró que "se lesionó en la pelea contra César Pérez en San Luis el año pasado, que la ganó por TKO en el tercer round, y allí fue que tuvimos que parar y atenderlo como corresponde a una lesión de este tipo. Por suerte, hizo una buena recuperación porque no queríamos quedar con secuelas porque se le puede hacer crónico".

"Preferimos esperar y que Mariano esté en buenas condiciones, y hacer las cosas bien. También van otros chicos del gimnasio a Córdoba, Nahuel Retamoso, que vuelve, la pelea de fondo estará Victoria Noelia Bustos que está entrenando con nosotros y va a hacer la segunda pelea con nuestra dirección técnica. Esperemos que haga una buena pelea, porque ha trabajado mucho" admitió el responsable del gimnasio Olimboxing.