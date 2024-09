Mariano Herrón comienza un nuevo interinato en Boca

El primer interinato de Herrón en Boca fue en abril del año pasado, en el que cosechó una victoria (3-0 vs. Barracas Central), un empate (0-0 vs. Monagas de Venezuela) y una derrota (2-1 vs. Colón).

El segundo interinato se dio tras la salida de Miguel Almirón luego de perder la final de la Copa Libertadores 2023. Durante aquel periodo, consiguió gana dos partidos (1-0 vs. Newell´s y 2-1 vs. Godoy Cuz), un empate (1-1 vs. San Lorenzo) y una derrota (3-2 vs. Estudiantes por Copa Argentina).

El debut de Herrón como técnico interino de Boca será el domingo a las 21, cuando reciban a Argentinos Juniors por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marchan duodécimos.

Boca necesita empezar a ganar con urgencia, ya que está octavo en la tabla anual a cinco puntos de River, el último que clasificaría a la Copa Libertadores 2025.