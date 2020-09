Mario Leito: "Si las condiciones están dadas hay que jugar"

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, se diferenció de la posible decisión de retrasar el inicio del torneo en Argentina y avisó que "si las condiciones están dadas, hay que jugar".

"La idea es siempre la de jugar, la mayoría de los presidentes necesitan que juguemos. Creo que si están dadas las condiciones, hay que jugar porque este parate nos afecta económicamente", expresó Leito en diálogo con De Una con Niembro.

Al ampliar sobre la cuestión, el máximo dirigente del Decano explicó que hay lugares del país en los que se podría volver a la actividad, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios: "En Tucumán se podría jugar un partido de fútbol hoy en día. En su momento, tuvimos la autorización para trabajar en equipos, aunque después se dio marcha atrás. Apostamos a jugar en la provincia cuando se dictamine el regreso".

Antes de cerrar, Leito se mostró un poco molesto por no obtener respuestas desde la Liga Profesional de Fútbol ni de su presidente, Marcelo Tinelli, al consultar respecto de cualquier tipo de novedades: "Estoy intentando comunicarme para saber si hay alguna novedad de última hora pero no he tenido respuesta. Me tengo que manejar con los trascendidos de la prensa".