Martín Anselmi sigue creciendo: dirigirá al Porto de Portugal

Fue estudiante de periodismo deportivo y si bien su idea era ser comentaristas porque no se animaba a relatar, sus compañeros y profesores le veían pasta para hacerlo hasta que el propio Anselmi comprobó que tenía capacidad para hacerlo.

De todos modos, su destino lo llevaría a otro ámbito del deporte de la redonda y con un éxito tal que, después de un duro tira y afloje con Cruz Azul que tuvo páginas conflictivas, este lunes fue presentado como DT de Porto, nada menos que el club donde se construyó la impronta ganadora del mítico José Mourinho.

En cierto modo sus perfiles se parecen: escalar de a poco hasta convertirse en figura y demostrar que está muy capacitado para lograr cosas grandes puede ser una característica de Anselmi que lo emparente con The Special One, pero ya habrá tiempo para comprobarlo.

El gran paso de México a Portugal

Por lo pronto, la entidad portuguesa se hizo de los servicios del joven que llevó a la Máquina Cementera a la final del Apertura 2024 en México y rompió el récord de puntos en un torneo al llegar a las 42 unidades. Atrás quedaron la amenaza de tomar "las medidas legales correspondientes" y la cláusula de rescisión de 3 millones de dólares que poseía al modo de un jugador por tener contrato hasta 2027 y que los portugueses terminaron por pagar para que el ahora conductor de los Dragones ya esté en la ciudad de Oporto para arrancar con su trabajo.

Ahora el vínculo hasta 2027 es con el cuadro azul y blanco, y el descargo de Anselmi no se hizo esperar en su oficialización: "Saben que siempre en cada cosa que hemos vivido fui honesto, hablé con la verdad y el corazón. Mi cuerpo técnico y yo dimos todo por el club hasta el último día, y nada de lo que se dijo en este último tiempo refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión que considero que es la mejor para mi crecimiento personal y profesional. Me hago cargo. Pero lo hice de frente con total transparencia al club y sin vueltas".