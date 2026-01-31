Uno Santa Fe | Ovación | Martín Carrizo

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, hará por séptima vez la Maratón Santa Fe-Coronda, y viene de hacer podio en la edición pasada. "Será una carrera dura" anticipó.

31 de enero 2026 · 11:29hs
Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Horas de nado, cansancio acumulado, y una sola certeza: seguir. Así vive por estas horas el santafesino Martín Carrizo la previa a la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Río Coronda. Serán 59.5 kilómetros desde la capital provincial hasta la costanera corondina. El año pasado logró estar en el podio, finalizó tercero y este año buscará algo más.

En cada desafío, acompañando el esfuerzo y la constancia, Tronco es reconocido por los grandes logros. La costanera de Coronda no es solo una meta: es emoción, alivio y orgullo. Es saber que todo valió la pena. Será una edición dura, distinta, con el río más alto, y con la temperatura más alta. El corazón le dará la fuerza para una brazada más.

Martín Carrizo, un nadador con historia

Martín Carrizo y una edición diferente: "El río está bajando, va a influir en los deportistas. El nadador creo que va a emplear cerca de ocho horas. Depende del ritmo, de los nadadores que lleguemos al principio, y al final de la prueba. Y la temperatura, va a hacer calor, así que va a estar todo bastante duro" comenzó señalando Martín Carrizo.

El nadador santafesino afirmó que "en lo personal que se mantenga la Santa Fe-Coronda es una satisfacción. Porque el deportista santafesino puede ponerse a pie, nuevamente, en una carrera internacional en su propia casa, y los nadadores de afuera, pueden volver a nuestra ciudad, y muchos a conocer lo que se vive con la maratón".

image

A cerca de como está él en lo personal, Tronco comentó que "es una prueba especial, en cada deportista será clave la estrategia que tengan. La cuestión pasa por nadar de forma reservada, porque es una prueba larga. Son 59 kilómetros, ya no son más los 57 de antes, son dos más. Vamos a tener que estar atentos, a todos los deportistas, al esfuerzo más que nada propio".

El representante de Banco Provincial sostuvo que "la del año pasado terminé cansado, es distinta porque el río está más alto. Eso va a influir en todos los nadadores. Pero creo que para todo va a ser algo igual, una prueba muy dura y calurosa". Para Martín Carrizo, esta no es una edición más: será su séptima participación en la emblemática maratón. Tras haber hecho podio el año pasado, el nadador llega con la confianza de una preparación sólida: “Me preparé bien, compitiendo y entrenando todo el año hasta último momento”, afirmó.

LEER MÁS: No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

Al ser consultados sobre la planificación de la carrera, Carrizo hizo hincapié en la diferencia de enfoques entre los nadadores argentinos y extranjeros. Mientras que equipos como el italiano suelen trabajar con estrategias grupales y entrenadores en conjunto, los locales apuestan por un enfoque más individualista, debido a que entrenan en diferentes clubes durante el año.

“No te podes equivocar porque ellos (los nadadores internacionales) no perdonan. Hay que tratar de hacer una carrera pareja en el nado y en el ritmo”, explicó Carrizo, reconociendo el alto nivel de competidores como Occhipinti.

Martín Carrizo santafesino Maratón Santa Fe - Coronda
