Mascherano contó el motivo por el cual Di María no participará en los Juegos Olímpicos

Ángel Di María ya había anunciado su retiro de la Selección tras la Copa América. Javier Mascherano contó por qué no estará en los Juegos Olímpicos.

Javier Mascherano reveló en una entrevista el motivo por el cual Ángel Di María decidió no participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se debe a que ya eligió darle la posta a otro juvenil antes que ocupar él ese lugar.

Sin embargo, también reconoció que la posibilidad de Di María no era viable, ya que el jugador del Benfica había manifestado previamente que la próxima Copa América sería el cierre de su carrera en la Selección argentina.

"Con Ángel también hablé. Sobre todo para preguntarle cuál era la situación porque lo había escuchado y me volvió a ratificar que agradecía la chance pero que él no tenía intenciones de ir a los Juegos. Había tenido la oportunidad (en Beijing 2008) y me comentó que prefería dejarle el lugar a otro chico la oportunidad de vivir la experiencia que él ya la había vivido y tuvo la suerte de ganarlo", explicó Mascherano.

Di María, por su parte, había adelantado anteriormente en una entrevista que no iba a formar parte del plantel que viajaría a Francia. "Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último", había asegurado el jugador.

Respecto a la posibilidad de contar con Emiliano Martínez en los Juegos Olímpicos, Mascherano expresó su interés en considerar el deseo del arquero de participar en el evento, aunque reconoció “las dificultades logísticas debido a la falta de obligatoriedad por parte de los clubes de ceder a los futbolistas para competir en fechas que no corresponden a la FIFA”.

“Después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, que tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no”, expresó el entrenador sobre la chance de tener a los futbolistas Top en Europa. "Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", había dicho el arquero.

A pesar de las incertidumbres y los desafíos logísticos, Mascherano mantiene la esperanza de contar con una selección competitiva en París 2024, con el objetivo de representar a Argentina de la mejor manera posible en los Juegos Olímpicos.