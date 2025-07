Mastantuono habló de su salida de River y la llegada a Real Madrid: "Es un sueño"

Franco Mastantuono rompió el silencio tras su salida de River

Su partida generó más de un resquemor entre los hinchas de River que vieron muy pronta su salida hacia Europa con apenas una temporada en su haber. "Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la decisión que tomé. Si me decían a principio de año, mi intención era jugar en River y no tenía otra cosa en la cabeza. A mitad de año aparece el Real Madrid, y obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar. Me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Para mí era un sueño. Ahí fue donde tomé la decisión".

Luego del Mundial de Clubes, Mastantuono escribió una carta para expresarles a los hinchas su amor por el club de Núñez. "La carta la hice cuando volvíamos del Mundial de Clubes. No quería hablar después de ese momento. Mi vieja me ayudó mucho. Escribí, borré, decía: '¿esto lo digo o no lo digo?', '¿cómo hago para que suene de verdad como lo siento?' Porque era algo que me pasaba, que me pasa. Yo por redes no suelo mostrarme, entonces creo que este era un momento para poder decir unas palabras que sentía, que tenía adentro, que me gustaba que la gente escuche. Porque estaba tomando una decisión de vida que no era fácil, y la quería comunicar. Creo que fue todo de corazón y lo que me salió en el momento".

Sin dudas, la joya de 17 años remarcó en la entrevista televisa su cariño por River y el deseo de volver a vestir la camiseta del Millonario. "Siempre fui hincha, siempre lo seguí, siempre iba a la cancha. Me iba desde Azul a Buenos Aires para poder ir al Monumental. Para mí siempre fue un sueño. Después, cuando llego a las Inferiores del club, me cambió por completo la vida. Si tengo algo para describir de River es que es mi vida. Ahí me formé como persona, como jugador. Si hay algo que tengo que hacer es agradecerle. Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo ganar títulos", aseguró a TyC Sports.

Franco Mastantuono vestirá la camiseta del Real Madrid la próxima temporada y tendrá la posibilidad de demostrar su talento en el equipo de grandes estrellas dirigido por Xabi Alonso. Además buscará meterse en la nómina que viaje con la casaca de la Selección argentina rumbo a los Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.