Matías Osadczuk hizo su debut con la camiseta de CRAI ante GER

El integrante de Los Pumas 7´s, Matías Osadczuk, fue titular y jugó de centro en el partido frente a Gimnasia de Rosario por el Torneo del Litoral

9 de septiembre 2025 · 10:12hs
Matías Osadczuk hizo su debut con la camiseta de CRAI ante GER

El pasado fin de semana se disputó la fecha 14 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, en el cual CRAI cayó de local frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por un ajustado 19 a 17 en la autopista, bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. El subcampeón del Litoral tuvo en sus filas a Tute Osadczuk con a camiseta Gitana.

Una de las grandes figuras de Los Pumas Seven en los últimos tiempos, afrontó un nuevo capítulo en su carrera. Es que el jugador formado en Sitas dejó el Seven y lleva algunas semanas entrenando con CRAI, y este fin de semana pudo hacer su debut en el club santafesino.

El back formado en SITAS de Buenos Aires, viajó con el plantel la semana pasada a la provincia de Mendoza, en lo que fue derrota por 50 a 15 frente a Los Tordos de Gonzalo Betranou por el reposicionamiento del Torneo del Interior. Sin embargo, al tratarse de una instancia definitiva, por reglamento no pudo jugar.

Con el pase internacional en condiciones, y tras haber cumplimentado con todos los requisitos pertinentes, Tute se dio el gusto de vestir la camiseta de CRAI frente al mesana rosarino, y lo hizo en la posición de centro junto a Carreras.

El medallista olímpico, además, había comentado qué se inclinó por CRAI, ya que al no poder tampoco jugar para SITAS por impedimento de URBA. "Tenía por medio de mi club un par de contactos que me hicieron todo un poco más fácil. La distancia también es dentro de todo cerca así que opté por venir acá", agregó.

Tute, que tiene 28 años de edad, llegó a CRAI de la mano del Yanki Rolando Martin a la entidad de la autopista, quien forma parte del staff de entrenadores, y al haber sido el ex tercera línea de Los Pumas, coach de Matías en SITAS de Buenos Aires, las puertas de la entidad de la autopista se le abrieron y ahora defiende los colores celeste y blanco.

Síntesis: CRAI 17- Gimnasia y Esgrima de Rosario 19

CRAI: Joaquín Beron, Enzo Abraham y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Juan Martín Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Ignacio Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Agustín Giménez; Mateo Fauda, Tomás Funes, Matías Osadczuk, Ignacio Carreras y Facundo Beltramino. Entrenador: Juan Manuel Fernández.

Luego ingresaron: Luciano Simino, José Canuto, Tomás Mufarrege, José Dogliani, y Ramiro Del Sastre.

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Marcos Acosta, Tomás Kuschner y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya Bassett; Joaquín Seoane, Joaquín Fontanarrosa y Stefano Costa; Lucio Cucchiara y Teo Castigliloni; Gerónimo Galli, Tomás Morales, Andrés Speziali, Santiago Musuruana y Ramiro Picotto: Entrenador: Hernán Dinucci.

Luego ingresaron: Gastón Brunengo Sala, Juan Manuel De Torres, Nicolás Silva, Ciro Secoff, Marcos Lufft, Felipe Costa, Magin Gallay y Tomás Donati.

Primer tiempo: 12´ penal Ramiro Picotto, 21´penal Agustín Giménez, 24´ try Ignacio Carreras, 31´ penal Ramiro Picotto, 37´ penal Agustín Giménez.

Segundo tiempo: 5´penal Ramiro Picotto, 17´ penal Agustín Giménez, 27´ try Felipe Costa convertido por Ramiro Picotto, 32´ penal Ramiro Picotto, 35´ penal Agustín Giménez.

- Resultados fecha 14:

CRAI 17-19 GER (1-4)

Jockey (R)** 31-15 Duendes (5-0)

Jockey (VT) 27-71 Estudiantes (1-5)

Rowing 38-15 Old Resian (5-0)

Libre: Santa Fe RC

- Posiciones: Jockey Club (R) 55, Estudiantes de Paraná 46, Duendes 38, Gimnasia y Esgrima 37, Santa Fe Rugby 32, Old Resian y Paraná Rowing 30, CRAI 23 y Jockey de Venado Tuerto 4.

- Próxima fecha: 13/9: Estudiantes-Rowing; Duendes–Jockey (VT); GER–Jockey (R); Santa Fe RC-CRAI. Libre: Old Resian.

