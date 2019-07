Colón abrochó la llegada de Rodrigo Aliendro y Gastón Díaz, pero como mínimo deben llegar entre tres y cuatro refuerzos más. Y en eso andan los dirigentes sabaleros, conscientes de que se trata de un mercado largo y en el que los jugadores especulan con ofertas del exterior.

Así las cosas, son muchos los ofrecimientos que llegan y también aquellos futbolistas por los cuales la dirigencia sabalera averigua condiciones. Uno de ellos precisamente es el volante ofensivo Mauro Formica, quien ya hace un tiempo también estuvo en la mira del Sabalero.

El Gato de 31 años, finaliza su vínculo con Newell's este 30 de junio y Frank Darío Kudelka pretende retenerlo. Sucede que surgieron diferencias económicas y es por eso que su futuro en la Lepra es un interrogante.

De todos modos, los directivos rosarinos son optimistas en llegar a un acuerdo, pero esta situación hizo que algunos clubes preguntaran por Formica y uno de ellos fue Colón. Como así también el América de Cali, Universidad de Chile, San Lorenzo, Independiente y Defensa y Justicia.

La prioridad la tiene Newell's, pero en tanto y en cuanto no se llegue a un acuerdo, entran a tallar otras propuestas y una de ellas es la de Colón. No obstante, el propio Formica habría manifestado que si no llega a un acuerdo con la Lepra, podría emigrar al exterior.

Formica continúa trabajando con el plantel leproso y pretende una mejora económica. Aunque Newell's quiere ajustarse a lo que puede pagar. Por lo cual está situación deberá resolverse en las próximas horas. Como viene