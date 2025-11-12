Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala llegue a Boca

Tras ganar el Superclásico, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la chance de que Paulo Dybala llegue a Boca

12 de noviembre 2025 · 17:43hs
Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala llegue a Boca

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico, el cual selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca. El referente habló del presente bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas.

La reflexión de Paredes sobre el posible arribo de Dybala a Boca

El mediocampista admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “Yo ya lo hablé varias veces con él”, reconoció Paredes, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del delantero.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala.

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo, que comenzará en el primer semestre del año.

Boca Leandro Paredes Paulo Dybala
Noticias relacionadas
claudio ubeda saco pecho en boca: a mi equipo lo defino con la palabra solidez

Claudio Úbeda sacó pecho en Boca: "A mi equipo lo defino con la palabra solidez"

juanfer quintero apunto: jamas le haria la cama

Juanfer Quintero apuntó: "Jamás le haría la cama"

boca bailo a river en el superclasico y se clasifico a la libertadores 2026

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

paredes, en la previa al superclasico: es uno de los partidos mas importantes de mi carrera

Paredes, en la previa al Superclásico: "Es uno de los partidos más importantes de mi carrera"

Lo último

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Último Momento
Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la despedida en redes del ex Presidente

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la despedida en redes del ex Presidente

Ovación
La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Temporelli: El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Temporelli sobre la herencia recibida: Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando

Temporelli sobre la herencia recibida: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.