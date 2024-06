Mayco Vivas, el rafaelino que se destaca en Inglaterra

Inglaterra podría quedarse sin entrenador en caso de no ganar la Eurocopa

Los Pumas en Colón de Santa Fe

Por el Rugby Championship, Los Pumas jugarán el sábado 7 de septiembre frente a Australia en el estadio Brigadier López de Colón de Santa Fe. Es casi un hecho, aunque todavía no se oficializó, es la convocatoria de los jugadores citados para la ventana de julio y la serie del Championship por parte del nuevo entrenador nacional, el ex capitán Felipe Contepomi.

image.png El primera línea surgido del CRAR de Rafaela juega actualmente en el Gloucester de Inglaterra.

"Creo que va a ser un momento muy lindo que puedan venir Los Pumas a Santa Fe. Personalmente, pienso, que es algo que hablé acá con algunos de los chicos con los que compartí el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina que poder compartir con mis compañeros de Los Pumas, que ellos puedan compartir con toda la gente de la ciudad, es una sensación muy linda" comenzó señalando Mayco Vivas a UNO Santa Fe.

El primera línea de Los Pumas aseguró que "jugar acá en mi provincia, en la cancha de Colón es especial. Nunca jugué antes en esa cancha, estábamos hablando de los mundiales juveniles que se jugaron en Santa Fe. Uno fue en Rosario en 2019, y el otro en 2010, en la cancha de Colón. Me acuerdo haber ido muy de chico a ver esos partidos que se jugaban varios en un mismo día, y la verdad es que son muy lindo recuerdos también".

image.png El rugbier integró los seleccionados santafesinos y debutó en Los Pumas en 2018.

"Creo que va a ser un gran momento para toda la gente de Santa Fe, para toda la gente que va a venir, es una oportunidad para la ciudad para todos los que lleguen de afuera sobre todo por el rival al que nos vamos a enfrentar como lo es el equipo de Australia. Es una buena medida, son tremendos. Son potencia, me gusta jugar con ellos, son exigentes, es un rival muy duro, y a mi personalmente me gusta jugar contra ellos" destacó el jugador formado en el CRAR de Rafaela.

Los comienzos de Mayco Vivas en el seleccionado nacional

En relación a cuanto hace que está en el radar del seleccionado nacional sostuvo que "mi primera convocatoria fue en 2018, que jugué un partido amistoso contra un combinado que se llama Barbarians. Después debuté en 2019 contra los All Blacks, acá en Argentina en la cancha de Vélez. Pasaron varios años ya, y también tuve que pasar algunas lesiones que fueron un poquito pesadas. Me operé el cuello, tuve un año afuera, después me rompí el brazo cuando estaba volviendo".

En el mismo sentido fue claro al señalar que "Son cosas del deporte y que pueden pasar. Pero siempre soy agradecido de poder jugar el deporte que me gusta, y más aún vestir la camiseta de Los Pumas que es como la frutilla del postre para todo jugador de rugby".

El nuevo proceso en Los Pumas

Sobre en que proceso están Los Pumas, el pilar rafaelino, afirmó que "se viene un gran proceso por delante. Se terminó la etapa del Mundial y Cheika, ahora estamos con muchas expectativas pero no puedo hablar mucho todavía porque la etapa de Felipe Contepomi no arrancó. Actualmente estoy jugando en Inglaterra, es el Gloucester, y muy contento de poder estar disfrutando del rugby profesional en Europa. Es un gran torneo el que jugamos y seguir en el nivel más alto para poder estar en Los Pumas".

image.png Tres pilares en su carrera deportiva, el Toro Alberto Rocchi y el Nene Defagot, actual presidente del CRAR de Rafaela.

En Inglaterra es todo diferente, es un rugby profesional. "La realidad es que en un país como Inglaterra es como lo que es el fútbol para la Argentina. El rugby es el deporte más popular que hay allá. Después lógicamente que está el equipo que juega la Premiership en fútbol también, pero el deporte de cabecera para el inglés es el rugby. Si bien hay varios equipos amateurs, las primeras divisiones casi todos son profesionales, lo que le da mayor nivel de competencia, y nivela todos los torneos que hay en el país".