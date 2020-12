"Me tengo mucha fe de ir al Mundial"

"Este tema de la cuarentena fue bastante complicado, porque no estaban abiertos los gimnasios, y yo en mi casa no contaba con todos los elementos que necesito así que se me dificultó un poco el entrenamiento. Por suerte, tengo una bolsa que me pudieron comprar mis padres, con mucho esfuerzo, y practico lo que puedo ahí. También hay que trabajar otros aspectos que con la bolsa no se llegan a tocar" expresó Indira Pampiglioni a UNO Santa Fe.

image.png La taekwondista santotomesina ya ha participado de varias concentraciones nacionales en Exaltación de la Cruz.

La deportista santotomesina especialista en taekwondo manifestó que "hace dos meses que pude volver a entrenar a los gimnasios, pero al estar tanto tiempo sin poder concurrir a los gimnasios me afectó bastante. Estuve muy apagada, por así decirlo, me costó mucho levantarme y tener que entrenar en mi casa. Realmente me faltaban ganas, es algo que se logra cuando venís a entrenar con tus compañeros, en un gimnasio, cosa que no pasa cuando estás sola".

Indi, que entrena en el Club Alianza de Santo Tomé, contó que "participé recientemente de una convocatoria en Rosario, donde fuimos de diferentes lugares a presentarnos, y donde nos realizaron una evaluación en diferentes aspectos. Si están conformes con tu desempeño sería clasificatorio para ingresar a la selección nacional, los cuales seremos unas ochenta personas, y que todos los fines de semana entrenamos juntas en Buenos Aires. Vamos a un predio que queda en Exaltación de la Cruz, cerca de Zárate".

También explicó que "más cerca del Mundial se van a elegir de esas ochenta personas las titulares que viajarán efectivamente a la competencia internacional en Finlandia, que se va a realizar estimativamente en septiembre del año que viene. Que como está el tema de la pandemia no se sabe si se va a realizar o no. Nosotros ahora entrenamos todos juntos, pero la selección nacional está constituida por diferentes categorías. Las más importantes son lucha y formas, que se divide a su vez en adultos, juveniles, femenino y masculino. Ahora también estamos entrenando lo que sería rotura de poder".

La taekwondista santafesina relató que "en mi categoría, yo pertenezco a lucha, somos aproximadamente catorce chicas, de las cuales solamente seis van a ser titulares. Tengo muchas expectativas de poder conseguirlo, a pesar de haber tenido una transición complicada de pasar de juvenil a mayor, que me tocó este año, me siento muy conforme, y me tengo mucha fe. Porque entreno mucho, estoy muy concentrada, tengo la mente puesta en ese objetivo, y le estoy dando duro y parejo al entrenamiento. Me siento que puedo llegar a estar entre las titulares".

Más sensaciones de Indira

"En el taekwondo comencé a los 7 años, lo hice porque mi hermano practicaba, igualmente yo hacía gimnasia deportiva y patín, pero por cosas del destino, el primer entrenador que tuve fue Luciano Onorato, ahora estoy practicando con Patricia Peretti, en Alianza, en Unión, y la parte física en el gimnasio La Calle, con Mariano Ocampo y su hijo Facu Ocampo. Recién en 2016 empecé a competir, porque tenía temor que me golpeen, pero era miedo mío, porque lo que se busca en las competencias, cuidar mucho al deportista. La idea es que cuides a tu compañero, más allá que seas un ocasional rival. Llegando al 2017 me presenté en un selectivo para ir al Mundial, y logré clasificar apenas había empezado. Como era mi primer mundial no tenía desarrollada la técnica, pero me sirvió como experiencia" contó esta especialista en artes marciales.

image.png Indi manifestó que durante la cuarentena pudo entrenar con la bolsa que le compraron, con mucho esfuerzo, sus padres.

Dejó en claro que "en ese Mundial, si bien no me fue bien, y ni pasé la primera fase, fue mi mejor pelea. Estaba contenta de la vida, de la oportunidad que tenía, y era algo nuevo para mí. Después en 2018 decidí presentarme en el selectivo para ingresar a la selección, como juvenil y quedé adentro. Fui como titular para representar a Argentina en los panamericanos en Brasil, y el Mundial en Alemania donde fuimos subcampeonas, las juveniles en lucha".

La muy buena taekwondista oriunda de Santo Tomé comentó que "el año pasado tuvo muchas competencias, aunque se me complica mucho ya que yo al ser del interior, la mayoría de las competencias buenas son en Buenos Aires, y se hace difícil por el dinero, porque lleva mucho. Me fue bien en Alemania, nos fue bien a todas las chicas, y este año decidí presentarme en adultos, porque era una meta de si podía presentarme o no, y fue complicado, por el tema pandemia y por la lógica transición de una categoría a la otra".

Con el tema de la pandemia hubo pruebas que no se pudieron realizar y sobre esto Indi comentó que "siempre hay competencias, todo el año te diría, una por mes seguro, pero teníamos un Panamericano que no se pudo hacer en Chile, y no queda otra que seguir entrenando hasta que tengamos competencias. Por ahora estoy muy concentrada y enfocada en lograr el objetivo de clasificar y quedar titular, porque es un sueño a cumplir. También apunto al selectivo para ir individualmente, se clasifica aparte, y si surge alguna otra posibilidad de competir lo voy a hacer".

image.png Pampiglioni entrena con intensidad en el Club Alianza de Santo Tomé, y con la expectativa de lograr estar en la copa del mundo 2021.

Finalmente, a cerca de cómo está el taekwondo en Santa Fe, opinó que "más allá que la disciplina sea muy conocida, y mucha gente lo practique, pero a nivel Buenos Aires hay una diferencia. Hay muchos chicos en Buenos Aires, muy buenos, y también acá en Santa Fe, pero no hay mujeres. Eso dificulta mi entrenamiento, por eso yo mi entrenamiento es con la bolsa, porque no tengo con quien practicar. Se me complica mucho, porque después allá es otro mundo, por eso aprovecho a hacerlo cada vez que voy a entrenar con la selección. El parate creo que va a afectar negativamente, y la parte positiva, te dan ganas de entrenar mucho. Algunos aprovechamos a descansar, hay que verle el lado bueno a esta situación".