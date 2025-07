"Me vuelvo llorando": la dramática confesión sobre la salud de Carlos Salvador Bilardo

Una persona cercana de Carlos Bilardo realizó una dura confesión sobre la salud del ex entrenador de la Selección Argentina

Miguel Ángel Lemme, excolaborador de Carlos Bilardo en muchos de sus cuerpos técnicos, y gran amigo del campeón del mundo, declaró que el hombre de 87 años ya no lo reconoce.

"Bilardo ya no me reconoce", la dura confesión de Miguel Ángel Lemme

“El sábado estuve merendando con él, después llegó Daniela con los nietos... Yo cuando llega la familia me voy” comenzó contando Lemme acerca de su última visita a Carlos Bilardo.

El técnico de la Selección Argentina, campeona del mundo en 1986, padece del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica poco conocida, con síntomas de salud similares al Alzheimer y al Parkinson, que le fue diagnosticada en el año 2017.

“A mí no me reconoce, no reconoce a nadie. A veces confunde a la hija con la mujer y a la mujer con la hija" dijo triste y tajante, explicando la situación en la que se encuentra Bilardo actualmente.

"Hará un año y medio, dos años, dije que el día que no me reconozca no voy más. Pero es más fuerte que yo. Lo quiero tanto que siempre voy a estar al lado de él" confesó Lemme.

El otro día me dice ‘qué hacemos acá’. Le digo: ‘¿Dónde querés estar, adonde estábamos antes?’. ‘Sí, sí, sí, sí’, me dijo. Y cuando volví y le conté a mi mujer, explotamos los dos. A veces me vuelvo llorando" cerró el amigo de Carlos Bilardo con emoción.

La última aparición pública de Carlos Bilardo

Hace aproximadamente un mes, Carlos Salvador Bilardo volvió a reaparecer públicamente. El exentrenador recibió a José Sosa, actual jugador de Estudiantes, y Pablo Lugüercio, exfutbolista del Pincha.

Justamente, Miguel Ángel Lemme fue parte de esta visita, en conjunto con el utilero Rubén "Pocho" Masina y el médico Pedro De Barrio. "Gracias por enseñarnos a creer" le reconocieron.