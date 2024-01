Medvedev y Sinner, la gran final del Australia Open

Sinner, cuarto favorito, doblegó a Djokovic, número uno del mundo, por 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 en tres horas y 26 minutos y le cortó una larga racha de triunfo en el "major" australiano, donde no perdía desde los octavos de final de la edición 2008..

Medvedev completó por cuarta vez una remontada después de perder los dos primeros sets de un partido de Grand Slam. La primera de ellas fue contra el croata Marin Cilic en Wimbledon 2021, la segunda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime en el Abierto de Australia 2022 y la tercera ante el finlandés Emil Ruusuvuori en esta edición del torneo oceánico.

La clasificación parecía lejos para el ruso cuando cometió una doble falta en el "tie-break" del cuarto set, que dejó a Zverev a dos puntos de su primera final en Melbourne.

Pero el alemán tembló y Medvedev aceleró para igualar 2-2 después de no haber tenido opciones ante el juego sin fisuras en la dos primeras mangas del tenista que eliminó a Carlos Alcaraz en la ronda anterior.

El golpe emocional fue demasiado duro para Zverev, inferior en el set decisivo.

"Estaba un poco perdido y en el tercer set me dije, 'quiero al menos estar orgulloso de mí y si pierdo pelearé hasta el final en cada partido'", dijo Medvedev.

"Me sentía cansado físicamente, pero me dije que tenía que ser más agresivo, si no funcionaba, lo habría intentado. Funcionó, comencé a dar mejores golpes y a servir mejor", añadió.

Sinner, de 22 años, jugará su primera final de Grand Slam tras eliminar al diez veces campeón en Australia, Djokovic, que acumulaba una serie de 33 triunfos consecutivos en Melbourne Park.

"Me sorprendió mi mal nivel. Sin dudas jugué uno de los peores partidos de Grand Slam, al menos que recuerde. No es una sensación muy agradable haber jugado de esta manera, pero le doy todo el mérito a (Jannik) Sinner porque hizo todo mejor que yo en todos los aspectos del juego", admitió Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido.

Medvedev y Sinner disputarán su décimo partido en el circuito ATP, primero correspondiente a un torneo grande. El moscovita lo aventaja 6-3 en el global pero el italiano se impuso en los últimos tres enfrentamiento del año pasado, las finales de Beijing, Viena y las semis del ATP Finals.

Este sábado, por el cuadro femenino, desde las 5:30 de Argentina, se jugará la final entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°) y la china Qinwen Zheng (15°).