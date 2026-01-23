Uno Santa Fe | Ovación | Ascacíbar

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

El Xeneize vuelve a la carga por el mediocampista campeón con el Pincha, Santiago Ascacíbar tasado en millones y con contrato largo.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 14:41hs
Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Boca volvió a moverse fuerte en el mercado de pases y reactivó las gestiones por Santiago Ascacíbar, uno de los volantes más completos del fútbol argentino. El mediocampista de Estudiantes, pieza clave en el equipo campeón, aparece como prioridad para reforzar el eje central del mediocampo azul y oro.

Boca busca a Ascacíbar para reforzar el mediocampo

En el predio de Ezeiza se aceleraron las charlas en las últimas horas. La dirigencia de Boca entiende que necesita sumar un futbolista con despliegue, recuperación y llegada al área, y el nombre de Ascacíbar vuelve a tomar fuerza como en anteriores mercados de pases.

El cuerpo técnico pretende un volante capaz de sostener la presión alta, con lectura táctica para los relevos y personalidad para asumir el liderazgo en la mitad de la cancha. En ese contexto, el ex jugador del fútbol alemán ofrece un perfil ideal: intensidad, quite y una buena primera entrega para iniciar transiciones.

La postura de Estudiantes en el mercado de pases

Del lado de Estudiantes, la postura es clara. El club platense desea retener a una de sus piezas estructurales, pero también reconoce que una oferta importante puede modificar el escenario. El mediocampista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo que le da al Pincha una posición fuerte en la negociación.

La cifra que se maneja extraoficialmente ronda los seis millones de dólares, un número elevado para el plano local, aunque no imposible si Boca decide avanzar con firmeza. En La Plata no cierran la puerta, pero esperan una propuesta formal que esté a la altura del valor deportivo del jugador.

El rol táctico que Boca imagina para el Ruso

Desde lo futbolístico, Ascacíbar encajaría como volante interno en un mediocampo de tres o incluso como eje en un doble cinco, aportando equilibrio y agresividad para recuperar tras pérdida. Su capacidad para cubrir amplios sectores del campo y sostener la intensidad durante los 90 minutos es uno de los aspectos más valorados.

Además, su experiencia en partidos decisivos y su reciente condición de campeón lo posicionan como un refuerzo de jerarquía inmediata. Ahora, todo dependerá de cómo avance la negociación entre Boca y Estudiantes en un mercado de pases que empieza a calentarse con uno de los nombres más fuertes del fútbol argentino.

Ascacíbar Boca Estudiantes
Noticias relacionadas
regatas recibe al sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de seleccion

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

etcheverry batallo, pero no pudo con bublik en el abierto de australia

Etcheverry batalló, pero no pudo con Bublik en el Abierto de Australia

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Las chicas de Villa Dora jugarán de local dos cotejos por la Liga Argentina Femenina.

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Lo último

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Último Momento
Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"