Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

El Xeneize vuelve a la carga por el mediocampista campeón con el Pincha, Santiago Ascacíbar tasado en millones y con contrato largo.

Boca volvió a moverse fuerte en el mercado de pases y reactivó las gestiones por Santiago Ascacíbar , uno de los volantes más completos del fútbol argentino. El mediocampista de Estudiantes, pieza clave en el equipo campeón, aparece como prioridad para reforzar el eje central del mediocampo azul y oro.

En el predio de Ezeiza se aceleraron las charlas en las últimas horas. La dirigencia de Boca entiende que necesita sumar un futbolista con despliegue, recuperación y llegada al área, y el nombre de Ascacíbar vuelve a tomar fuerza como en anteriores mercados de pases.

El cuerpo técnico pretende un volante capaz de sostener la presión alta, con lectura táctica para los relevos y personalidad para asumir el liderazgo en la mitad de la cancha. En ese contexto, el ex jugador del fútbol alemán ofrece un perfil ideal: intensidad, quite y una buena primera entrega para iniciar transiciones.

La postura de Estudiantes en el mercado de pases

Del lado de Estudiantes, la postura es clara. El club platense desea retener a una de sus piezas estructurales, pero también reconoce que una oferta importante puede modificar el escenario. El mediocampista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo que le da al Pincha una posición fuerte en la negociación.

La cifra que se maneja extraoficialmente ronda los seis millones de dólares, un número elevado para el plano local, aunque no imposible si Boca decide avanzar con firmeza. En La Plata no cierran la puerta, pero esperan una propuesta formal que esté a la altura del valor deportivo del jugador.

El rol táctico que Boca imagina para el Ruso

Desde lo futbolístico, Ascacíbar encajaría como volante interno en un mediocampo de tres o incluso como eje en un doble cinco, aportando equilibrio y agresividad para recuperar tras pérdida. Su capacidad para cubrir amplios sectores del campo y sostener la intensidad durante los 90 minutos es uno de los aspectos más valorados.

Además, su experiencia en partidos decisivos y su reciente condición de campeón lo posicionan como un refuerzo de jerarquía inmediata. Ahora, todo dependerá de cómo avance la negociación entre Boca y Estudiantes en un mercado de pases que empieza a calentarse con uno de los nombres más fuertes del fútbol argentino.