Messi apunta a volver para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

El campeón del mundo, debió usar una bota ortopédica que lo ayudó a bajar la inflamación de la zona afectada y así poder trasladarse con mayor facilidad. Actualmente, todavía no volvió a realizar trabajos de campo, ya que está fortaleciendo el tobillo con sesiones de kinesiología y gimnasio.

Desde el club norteamericano Inter Miami, aseguran que no apurarán el proceso de recuperación del “10”, para prevenir cualquier agravante en la lesión. Si bien Messi ya se perdió algunos encuentros de su equipo, dos de League Cup y dos de MLS, su entrenador Gerardo Martino, no tiene ninguna intención de acelerar su vuelta. “No tomaremos riesgos”, aseguró el ex DT del Barcelona, club en el que ya había dirigido al astro argentino.

Cuando serán los partidos ante Chile y Colombia

En primer lugar, el 05 de septiembre, la “Albiceleste” recibirá en el Monumental a Chile, desde las 21:00hs. Después, deberá viajar a Barranquilla para enfrentar a Colombia el día 10 de septiembre, a las 17:30hs.

“Leo”, buscará estar en óptimas condiciones físicas para poder disputar ambos encuentros y desde el cuerpo técnico de la selección nacional, lo esperarán hasta lo último para determinar si el jugador ocho veces ganador del balón de oro puede formar parte de la convocatoria.