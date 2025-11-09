Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi brilló, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y avanzó en los playoffs de la MLS

Con un doblete de Lionel Messi y una actuación determinante del capitán argentino, “Las Garzas” se metieron en la siguiente ronda de la Conferencia Este.

9 de noviembre 2025 · 09:13hs
Messi brilló, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y avanzó en los playoffs de la MLS

Inter Miami se clasificó a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este con una actuación dominante y una noche mágica de Lionel Messi, que lideró el contundente 4-0 sobre Nashville SC en el Chase Stadium.

El partido comenzó con un ritmo moderado, pero a los 10 minutos apareció el mejor futbolista del planeta para abrir el marcador: encaró tras un rebote que capturó Tadeo Allende y definió cruzado, rasante, dejando sin reacción al arquero Joe Willis.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano controló el partido a placer. Messi fue víctima de faltas constantes, manejó cada pelota parada y estuvo cerca del segundo con un tiro libre que se desvió en la barrera.

A los 32 minutos volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor, al dejarle un pase perfecto a Baltasar Rodríguez, cuyo remate salió apenas junto al palo. El dominio era total y, antes del descanso, llegó el merecido 2-0: Mateo Silvetti asistió al rosarino, que empujó la pelota para firmar su doblete.

En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.

El golpe final llegó a los 27 minutos, en una jugada que reflejó el talento colectivo de Inter Miami: Messi combinó en pared con Jordi Alba, el español desbordó y jugó hacia atrás para Allende, que empujó la pelota para el 3-0. Apenas segundos después, el ex Talleres volvió a marcar.

Esta vez, Messi lo habilitó con un pase filtrado y el cordobés definió con una vaselina deliciosa por encima del arquero, completando el 4-0 y liquidando cualquier esperanza de Nashville. Fue un tramo de inspiración total del capitán y una muestra de eficacia arrolladora del local.

La clasificación llega en un contexto particular para Inter Miami. El equipo necesitaba mostrar carácter tras el golpe sufrido ante Atlanta en los playoffs pasados y buscaba por primera vez meterse en semifinales de conferencia.

Lo hizo con autoridad, incluso sin poder contar con Luis Suárez, suspendido por conducta antideportiva, luego de una sanción acumulada por distintos episodios en la MLS.

Inter Miami se instaló con autoridad entre los mejores del Este y ahora jugará ante Cincinnati.

El video de la gran actuación de Lionel Messi en Inter Miami

