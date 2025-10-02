Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Este jueves se conoció la lista de los 23 jugadores de Unión convocados para el partido con Aldosivi, con una baja muy sensible

2 de octubre 2025 · 21:23hs
Unión no podrá contar con Marcelo Estigarribia.

Unión no podrá contar con Marcelo Estigarribia.

Finalmente, el delantero Marcelo Estigarribia no se recuperó de la molestia que venía arrastrando en su rodilla y por ese motivo quedó descartado para el partido que este viernes Unión jugará ante Aldosivi.

Una baja sensible entre los convocados

Por ello, ni siquiera está entre los convocados para el partido ante el Tiburón y su reemplazante será Misael Aguirre quien se viene destacando en el equipo de Reserva.

Por otra parte, Leonardo Madelón vuelve a convocar al volante ofensivo Santiago Grella, quien ya en el partido ante Banfield había ocupado un lugar en el banco de relevos.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

