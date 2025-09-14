Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi falló un penal y Charlotte aplastó a Inter Miami 3-0

Toklomati se lució con un hat-trick mientras las individualidades del Inter Miami no lograron articular juego colectivo.

14 de septiembre 2025 · 11:10hs
El Inter Miami de Lionel Messi cayó 3-0 frente a Charlotte F.C por la Major League Soccer (MLS). Tras este catastrofico resultado deportivo, el elenco liderado por el director técnico Javier Mascherano se quedó con el septimo puesto de la tabla de posiciones, con 46 unidades. Un escalón por encima de New York City F.C, quien posee 45 puntos y aspira a concretar un lugar en una copa internacional.

Los tres goles de “La Corona” de la ciudad en Carolina del Norte fueron realizados por el centro delantero israelí Idan Toklomati, quien tuvo una brillante actuación dentro del terreno de juego y concretó los tres tantos que sellaron el triunfo de su equipo en el Bank of America Stadium.

Durante la primera parte del encuentro, “Las Garzas” de Florida desplegaron una estrategia ofensiva sólida, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Por otro lado, el elenco de camiseta negra terminó el segundo tiempo con un jugador menos, porque el marcador central Tomás Avilés se retiró del terreno de juego por doble amonestación.

Falló Lionel Messi, como nunca

Sin embargo, en el minuto 30, el Inter Miami tuvo una chance importante para abrir el marcador, desde los doce pasos. Lionel Andrés Messi probó su suerte y optó por picar el penal, pero el arquero croata Kristijan Kahlina no se movió y le arruinó la noche a la “Pulga”.

Dos minutos después, Charlotte le dio una lección a su rival y concretó el 1-0 en el tanteador. El colombiano Kerwin Vargasrealizó el pase que terminó en la definición precisa de Idan Toklomati, quien empujó la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, “La Corona” regresó al terreno de juego con una mentalidad que superó a las individualidades que presentó el Inter Miami.

A los dos minutos, Idan Toklomati convirtió el 2-0. El atacante aprovechó un pase preciso del extremo Brandt Bronico y mandó la pelota al fondo del arco.

En el minuto 34, el Inter Miami perdió a un jugador de campo. Tomás Avilés realizó una acción indebida y el árbitro principal no dudo un solo instante en mostrarle la doble tarjeta amarilla.

A los 39 minutos, Charlotte aumentó su ventaja a tres goles y selló un contundente triunfo sobre un equipo que posee un interesante manojo de individualidades, pero una importante falla en la colectivización del juego. El israelí anotó desde los doce pasos y se consolidó como la figura del partido.

