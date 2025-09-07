Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección, se refirió a la chance de que Lionel Messi no haya jugado su último partido como local ante Venezuela.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 13:25hs
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Claudio Gugnali, exayudante de campo de la Selección Argentina y actual director técnico de la Selección del Ascenso, abrió su corazón sobre Lionel Messi, el reciente homenaje que recibió y lo que podría venir en su futuro futbolístico. Con sensibilidad y conocimiento profundo del capitán albiceleste, el DT analizó además el presente de las divisiones inferiores de Colón, instando a “darles prioridad” en medio de un contexto institucional y deportivo complejo.

LEER MÁS: Confirmados los amistosos de Argentina de octubre en la gira por EE.UU.

En diálogo con LT10 (AM 1020), Gugnali remarcó la intensidad del homenaje a Messi durante la última fecha FIFA, que muchos interpretaron como su despedida oficial de los partidos como local con la Selección: “Lo vivió de forma muy emotiva. Se lo vio por momentos desbordado, abrazado con sus hijos. Todo fue muy íntimo. Cuesta decir que fue el último partido, porque parece interminable después de verlo jugar así”, comentó.

Sobre la vida familiar de Messi, el exintegrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella destacó: “La familia de Leo es su refugio, su cable a tierra. Es muy simple, muy de casa, de short y ojotas. Es familiero, auténtico, y evita exposiciones innecesarias”.

El futuro de Messi y Barcelona, su hogar

Consultado sobre el final de su carrera, Gugnali fue categórico: “No tengan dudas: su cierre será en Barcelona. Quizás venga a pasar tiempo en Rosario, pero allá es su lugar. Es donde se formó como jugador y donde se siente seguro. Aunque siempre se sintió argentino, nunca se mareó con nada”, explicó.

Asimismo, descartó un futuro como entrenador o representante: “No lo veo ni dirigiendo ni involucrado en el mundo de los representantes. Sí lo imagino como embajador del fútbol mundial y seguramente con un rol cercano a la AFA”.

Mundial 2030 y la posibilidad de un regreso como local

Con respecto a un eventual partido en el Mundial 2030, Gugnali se mostró prudente pero abierto: “No lo veo descabellado. Dependerá de su salud. Sería su séptimo Mundial, algo único. Pero también puede ser su peor enemigo pensar en eso tan pronto. Él mismo dijo que ya cumplió. Habrá que ver cómo se siente dentro de cinco años, es mucho tiempo”.

Sobre la chance de verlo jugar en Newell’s, se mostró escéptico: “No lo veo jugando en Newell’s. Como sociedad, no sé si estamos preparados para tenerlo acá. Aunque nos duela, sabemos la tranquilidad y seguridad que tiene en Barcelona”.

Recuerdos de Sabella y la reconstrucción de Messi

Gugnali recordó con emoción a Alejandro Sabella, técnico con quien compartió su etapa en la Selección y que fue clave en la consolidación de Messi: “Sabella estaría emocionado con este momento. Había un gran respeto entre ellos. En su momento dijo que todo esto era para compartirlo con aquellos que no pudieron alcanzar estas cosas”, evocó.

LEER MÁS: El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Entre homenajes, recuerdos y miradas al futuro, Gugnali retrata a un Messi íntimo, familiar y consciente de su legado, dejando abierta la posibilidad de seguir sorprendiendo al mundo dentro y fuera de la cancha, incluso en el Mundial 2030.

Messi Gugnali Selección
Noticias relacionadas
argentina cerrara las eliminatorias frente a ecuador sin messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

scaloni tras la victoria y la emocion de messi en argentina: el equipo siempre esta

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

la extensa racha que corto messi sin goles en la seleccion argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

messi confirmo que fue el ultimo por los puntos aca en argentina y ¿duda en ir al mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Lo último

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Último Momento
Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

Briatore cambió el discurso sobre Colapinto: qué dijo el asesor de Alpine

Briatore cambió el discurso sobre Colapinto: qué dijo el asesor de Alpine

Ovación
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional