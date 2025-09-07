Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección, se refirió a la chance de que Lionel Messi no haya jugado su último partido como local ante Venezuela.

Claudio Gugnali, exayudante de campo de la Selección Argentina y actual director técnico de la Selección del Ascenso, abrió su corazón sobre Lionel Messi, el reciente homenaje que recibió y lo que podría venir en su futuro futbolístico. Con sensibilidad y conocimiento profundo del capitán albiceleste, el DT analizó además el presente de las divisiones inferiores de Colón, instando a “darles prioridad” en medio de un contexto institucional y deportivo complejo.

En diálogo con LT10 (AM 1020), Gugnali remarcó la intensidad del homenaje a Messi durante la última fecha FIFA, que muchos interpretaron como su despedida oficial de los partidos como local con la Selección: “Lo vivió de forma muy emotiva. Se lo vio por momentos desbordado, abrazado con sus hijos. Todo fue muy íntimo. Cuesta decir que fue el último partido, porque parece interminable después de verlo jugar así”, comentó.

Sobre la vida familiar de Messi, el exintegrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella destacó: “La familia de Leo es su refugio, su cable a tierra. Es muy simple, muy de casa, de short y ojotas. Es familiero, auténtico, y evita exposiciones innecesarias”.

El futuro de Messi y Barcelona, su hogar

Consultado sobre el final de su carrera, Gugnali fue categórico: “No tengan dudas: su cierre será en Barcelona. Quizás venga a pasar tiempo en Rosario, pero allá es su lugar. Es donde se formó como jugador y donde se siente seguro. Aunque siempre se sintió argentino, nunca se mareó con nada”, explicó.

Asimismo, descartó un futuro como entrenador o representante: “No lo veo ni dirigiendo ni involucrado en el mundo de los representantes. Sí lo imagino como embajador del fútbol mundial y seguramente con un rol cercano a la AFA”.

Mundial 2030 y la posibilidad de un regreso como local

Con respecto a un eventual partido en el Mundial 2030, Gugnali se mostró prudente pero abierto: “No lo veo descabellado. Dependerá de su salud. Sería su séptimo Mundial, algo único. Pero también puede ser su peor enemigo pensar en eso tan pronto. Él mismo dijo que ya cumplió. Habrá que ver cómo se siente dentro de cinco años, es mucho tiempo”.

Sobre la chance de verlo jugar en Newell’s, se mostró escéptico: “No lo veo jugando en Newell’s. Como sociedad, no sé si estamos preparados para tenerlo acá. Aunque nos duela, sabemos la tranquilidad y seguridad que tiene en Barcelona”.

Recuerdos de Sabella y la reconstrucción de Messi

Gugnali recordó con emoción a Alejandro Sabella, técnico con quien compartió su etapa en la Selección y que fue clave en la consolidación de Messi: “Sabella estaría emocionado con este momento. Había un gran respeto entre ellos. En su momento dijo que todo esto era para compartirlo con aquellos que no pudieron alcanzar estas cosas”, evocó.

Entre homenajes, recuerdos y miradas al futuro, Gugnali retrata a un Messi íntimo, familiar y consciente de su legado, dejando abierta la posibilidad de seguir sorprendiendo al mundo dentro y fuera de la cancha, incluso en el Mundial 2030.