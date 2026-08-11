Argentina prepara el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, articula con tres provincias la organización de la visita a Argentina prevista para principios de noviembre

Tras la confirmación de la visita del papa León XIV a Argentina , el Gobierno nacional ya está coordinando el operativo de seguridad para protegerlo durante las actividades que desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre próximos en el país.

El pasado lunes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó un intercambio con el Comando Unificado y los jefes regionales de las Fuerzas Federales en la provincia de Córdoba, uno de los destinos que visitará la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Según reveló la funcionaria en su cuenta de X, el encuentro giró en torno al combate contra el narcotráfico y al crimen organizado. Si bien, fuentes presentes descartaron que la seguridad del Papa haya sido parte del temario, desde la provincia que lidera Martín Llaryora aseguraron que la relación entre el ministerio de Seguridad provincial y el Nacional mantienen permanente contacto.

"Todavía no tenemos definiciones. Tienen que venir del Vaticano a definir cuál es la agenda y cuáles los lugares", expresaron.

Desde el Vaticano revelaron que León XIV hará escalas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en una visita que pondrá fin a casi cuatro décadas sin la presencia de un papa en el país. Durante su paso, se espera una reunión con el presidente Javier Milei que podría tener lugar en Casa Rosada.

Para el despliegue del megaoperativo de seguridad, el Gobierno conformó un Comando Unificado integrado por las Fuerzas Federales y las provinciales que, desde hace un mes, trabaja en combinación con el equipo de avanzada de la máxima autoridad eclesiástica.

Pese a que el detalle de actividades en la provincia de Córdoba aún no está definido, se trabaja bajo el esquema de paradas que protagonizó Juan Pablo II durante su paso del 8 de abril de 1987.

El papa León XIV. gentileza

Fuentes del Poder Ejecutivo revelaron que el Comando Unificado Federal lo componen las cinco fuerzas federales y se encarga del diseño del operativo de seguridad que se espera similar al que despliegan para el blindaje de las Cumbres del G20.

Bajo ese objetivo, Monteoliva articula con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y en menor medida de Buenos Aires. “La seguridad está absolutamente garantizada. Argentina ha realizado eventos de esta naturaleza, tenemos la experiencia para hacerlo”, precisó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra a cargo de la coordinación de las áreas comprometidas en la organización de la visita.

El trabajo entre los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Santa Sede, se intensificará en los próximos meses con la idea de ultimar detalles respecto de los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general del viaje.

En paralelo, la administración libertaria impulsará un decreto para declarar la visita del Pontífice “de interés nacional”.