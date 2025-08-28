Messi va por otro: uno por uno, los títulos que ganó en su carrera El argentino Lionel Messi metió al Inter Miami, con dos goles, en la final de la Leagues Cup. Cuáles son todos sus títulos. Por Ovación 28 de agosto 2025 · 10:52hs

El astro argentino Lionel Messi anotó un doblete y fue clave en la clasificación del Inter Miami, a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de Estados Unidos y México.

El rival en la final será el Seattle Sounders de Estados Unidos y el encuentro se llevará a cabo este domingo a las 21 (hora de Argentina) en el estadio Lumen Field, que tiene capacidad para casi 70 mil espectadores.

De esta manera, Messi irá en busca de su título número 47 como profesional, que le permitiría seguir estirando la ventaja entre los jugadores más ganadores en la historia del fútbol. Recién en la segunda posición aparece el ex lateral brasilero Dani Alves, que cosechó 43, mientras que los españoles Gerard Piqué y Andrés Iniesta comparten la tercera posición con 38 cada uno. Uno por uno, los títulos de Lionel Messi en su carrera Barcelona: 35 títulos LaLiga (10): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 Supercopa (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018 Copa del Rey (7): 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 Champions League (4): 2006, 2009, 2011 y 2015

2006, 2009, 2011 y 2015 Mundiales de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015

2009, 2011 y 2015 Supercopas de Europa (3): 2009, 2011 y 2015 Selección argentina: 6 títulos Mundial Sub 20 (1): 2005

2005 Juegos Olímpicos (1): 2008

2008 Copa América (2): 2021 y 2024

2021 y 2024 Finalissima (1): 2022

2022 Mundial (1): 2022 Paris Saint-Germain: 3 títulos Ligue 1 (2): 2022 y 2023

2022 y 2023 Supercopa de Francia (1): 2022 Inter Miami: 2 títulos Leagues Cup (1): 2023

2023 MLS Supporters´ Shield (1): 2024