El astro argentino Lionel Messi anotó un doblete y fue clave en la clasificación del Inter Miami, a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de Estados Unidos y México.
Messi va por otro: uno por uno, los títulos que ganó en su carrera
El argentino Lionel Messi metió al Inter Miami, con dos goles, en la final de la Leagues Cup. Cuáles son todos sus títulos.
Por Ovación
El rival en la final será el Seattle Sounders de Estados Unidos y el encuentro se llevará a cabo este domingo a las 21 (hora de Argentina) en el estadio Lumen Field, que tiene capacidad para casi 70 mil espectadores.
De esta manera, Messi irá en busca de su título número 47 como profesional, que le permitiría seguir estirando la ventaja entre los jugadores más ganadores en la historia del fútbol. Recién en la segunda posición aparece el ex lateral brasilero Dani Alves, que cosechó 43, mientras que los españoles Gerard Piqué y Andrés Iniesta comparten la tercera posición con 38 cada uno.
Uno por uno, los títulos de Lionel Messi en su carrera
Barcelona: 35 títulos
- LaLiga (10): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019
- Supercopa (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018
- Copa del Rey (7): 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021
- Champions League (4): 2006, 2009, 2011 y 2015
- Mundiales de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015
- Supercopas de Europa (3): 2009, 2011 y 2015
Selección argentina: 6 títulos
- Mundial Sub 20 (1): 2005
- Juegos Olímpicos (1): 2008
- Copa América (2): 2021 y 2024
- Finalissima (1): 2022
- Mundial (1): 2022
Paris Saint-Germain: 3 títulos
- Ligue 1 (2): 2022 y 2023
- Supercopa de Francia (1): 2022
Inter Miami: 2 títulos
- Leagues Cup (1): 2023
- MLS Supporters´ Shield (1): 2024