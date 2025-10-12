Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

El capitán se perdió el duelo ante Venezuela y está listo para este martes ante Puerto Rico.

El delantero y capitán Lionel Messi regresará a la Selección argentina tras la goleada del Inter Miami en la MLS y podría ser titular en el amistoso de este martes ante Puerto Rico en el cierre de la gira por Estados Unidos.

Tras su ausencia frente a Venezuela, el rosarino se reincorporará al equipo y volverá a vestir la camiseta albiceleste en un amistoso que marca el inicio del tramo final del año para el conjunto de Lionel Scaloni.

La presencia de Messi había generado especulaciones por el interés del Inter Miami en resguardarlo para su compromiso de este sábado ante Atlanta United por la MLS.

Sin embargo, Scaloni aclaró que la decisión de preservarlo contra Venezuela fue exclusivamente técnica: “Decidí yo que Leo no juegue”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa posterior al triunfo en Miami.

El técnico confirmó que el capitán no presenta molestias físicas y que será parte del próximo encuentro frente a Puerto Rico.

Durante el duelo ante la “Vinotinto”, el astro rosarino observó el partido desde el palco junto a su familia, relajado y tomando mate pero su ausencia, no obstante, avivó rumores sobre una posible presión desde el club estadounidense para evitar riesgos antes del tramo decisivo de la temporada.

El propio Javier Mascherano desmintió cualquier injerencia: “Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no está con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso”, afirmó.

El calendario cargado que tiene Messi

El retorno de Messi llega en medio de un calendario cargado para la Albiceleste: con el primer puesto asegurado en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo afrontará tres amistosos más antes del cierre de 2025, tras el triunfo ante Venezuela.

El primero será este martes 14 de octubre ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

En noviembre, la Argentina enfrentará a Angola en Luanda y espera confirmar un tercer rival para completar su calendario de compromisos internacionales.

Estos encuentros servirán como preparación para consolidar variantes tácticas y mantener la intensidad competitiva del grupo. Scaloni utilizará la serie para evaluar rendimientos individuales y probar alternativas en distintos escenarios.

El objetivo es sostener el funcionamiento que convirtió al seleccionado en el equipo más regular del continente y fortalecer la base con vistas a los desafíos del próximo año.