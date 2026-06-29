Unión, alerta: desde México vienen con todo por Julián Palacios

El club mexicano, dirigido por Diego Cocca, avanza por el volante rojiblanco. El Tatengue solo posee el 30% de los derechos económicos y una eventual transferencia abriría otro hueco en un plantel que ya sufrió varias bajas.

Mientras Unión continúa buscando refuerzos para afrontar el Torneo Clausura, desde México apareció un nuevo frente abierto. Atlas, con Diego Cocca como entrenador, aceleró las gestiones para incorporar a Julián Palacios, uno de los futbolistas más importantes del equipo de Leonardo Madelón.

La operación no será sencilla. El mediocampista tiene contrato vigente con Unión hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el club no controla la totalidad de sus derechos económicos. San Lorenzo posee el 50% de la ficha, la CAI mantiene el 20% y el Tatengue es dueño del 30% restante.

Por esa razón, si la transferencia se concreta antes del 30 de septiembre, Unión únicamente percibirá el porcentaje correspondiente a su participación en los derechos económicos.

Julián Palacios, un futbolista que recuperó protagonismo en Unión

Palacios volvió a transformarse en un jugador determinante desde el regreso de Leonardo Madelón. Durante 2026 disputó 19 encuentros entre el Torneo Apertura, los playoffs y la Copa Argentina, marcó tres goles y entregó seis asistencias, ratificando su crecimiento ofensivo.

En el Apertura fue uno de los futbolistas más productivos del plantel, con 15 partidos, tres tantos y cinco asistencias, además de sumar otros dos encuentros en los playoffs, donde aportó una asistencia, y dos presencias en Copa Argentina.

Su rendimiento ya venía siendo importante durante 2025. Entre el Apertura, Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y playoffs acumuló 35 partidos, un gol y cinco asistencias, consolidándose como una alternativa confiable en el mediocampo y convirtiéndose luego en una pieza fija para Madelón.

Más que una venta, una baja sensible

El posible traspaso llega en un momento delicado para Unión. Rafael Profini ya dejó el club, Mateo Del Blanco está muy cerca de convertirse en jugador del Racing de Estrasburgo y varios futbolistas quedaron al margen del proyecto deportivo.

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En ese contexto, la salida de Palacios significaría mucho más que un ingreso económico. Se trata de un futbolista que recuperó continuidad, fue decisivo en la generación de juego y se ganó nuevamente un lugar entre los titulares.

Por eso, mientras Atlas prepara su ofensiva para intentar llevárselo a la Liga MX, en Unión analizan cada escenario con cautela. La oferta puede representar una oportunidad financiera, pero también implicaría perder a uno de los jugadores de mejor presente cuando el equipo todavía busca consolidarse para afrontar el segundo semestre.