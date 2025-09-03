Uno Santa Fe | Ovación | Miguel Russo

Miguel Ángel Russo permanece internado a la espera de los resultados clínicos

El entrenador de Boca Miguel Ángel Russo pasó la noche sin sobresaltos en la clínica Fleni y su estado será evaluado para saber si obtiene el alta médica

3 de septiembre 2025 · 11:17hs
Miguel Ángel Russo permanece internado por una afección urinaria.

La preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo persiste. Internado desde ayer a la tarde en la clínica Fleni, el entrenador de Boca pasó una noche tranquila y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si, de acuerdo al tipo de bacteria que lo afectó en su infección urinaria, puede seguir con un tratamiento ambulatorio o si debe permanecer en el nosocomio.

Miguel Ángel Russo permanece internado

Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Esto último no sucederá, ya que hoy será Claudio Úbeda quien se ponga al frente del grupo.

Russo pasó la noche con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Ahora resta definir si, de acuerdo a los resultados del urocultivo, los médicos consideran que debe permanecer en el Fleni para terminar de deshacerse de la bacteria, o si eso puede hacerlo desde su casa con medicamentos específicos.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

Miguel Russo Boca internado
