Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Milan levantó un 0-2 ante Torino, ganó 3-2 y alcanzó la punta de la Serie A junto con Napoli. Los goles los marcó Pulisic por duplicado y Rabiot

Milan ganó y es líder en la Zona A.

El Milan protagonizó una remontada memorable en Turín al vencer 3-2 al Torino, luego de estar dos goles abajo en apenas 17 minutos de juego por la decimocuarta fecha de la Serie A.

El estadounidense Christian Pulisic, marcó un doblete y Adrien Rabiot marcó el primero para el equipo de Maximiliano Allegri, mientras que para el local, habían anotado Nikola Vlasic y Duván Zapata.

Con esta victoria, el Milan trepa a lo más alto de la Serie A con 31 puntos, igualando al Napoli. Por su parte, su clásico rival, Inter, queda tercero con 30 unidades, a uno de la cima.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro comenzó cuesta arriba para los “rossoneri”. Nikola Vlasic abrió el marcador a los 10 minutos de penal, tras una mano de Fikayo Tomori que ni siquiera la estirada de Mike Maignan pudo evitar. Poco después, Duván Zapata amplió la diferencia en un contraataque letal que dejó al local 2-0 arriba y al visitante desconcertado.

El descuento de Adrien Rabiot, con un bombazo desde casi 30 metros, reactivó al Milan, aunque la lesión de Rafael Leao a la media hora volvió a complicar el panorama.

En la segunda mitad, el Milan acentuó su dominio territorial. El equipo generó varias situaciones claras, pero recién encontró recompensa cuando Pulisic ingresó desde el banco y, segundos después, empujó un centro raso para sellar el 2-2 parcial a los 22 minutos.

Embed - EL GOL DE DUVÁN NO ALCANZÓ Y EL MILAN DIO VUELTA UN 0-2 INCREÍBLE | Torino 2-3 Milan | RESUMEN

El estadounidense, preservado inicialmente por síntomas gripales, se convirtió en el motor ofensivo del tramo final, aprovechando los espacios que dejó Torino en su intento por recuperar el control del encuentro.

Con el envión anímico de la igualdad, el Milan mantuvo la presión y terminó consumando una remontada que lo deja con impulso pleno de cara a la recta final del año. Pulisic, decisivo desde su ingreso, rubricó su doblete para sellar el 3-2 definitivo y colocar a los “rossoneri” en la cima del campeonato.

Torino por su parte quedó en la decimosexta posición a tres puntos del Pisa, último equipo en zona de descenso, que perdió 1-0 ante el Parma.

El gol de Adrian Benedyczak a los 40 minutos del primer tiempo, hizo que “I Crociati” llegue a las 14 unidades y mantenga una diferencia con la zona baja.

Por último Genoa superó a Udinese de visitante 2-1 con los goles de Ruslan Malinovskyi y Brooke Norton-Cuffy, mientras que para el local había descontado Jakub Piotrowski.

Gracias a esta victoria, la visita también igualó la cantidad de 14 puntos. Udinese por su parte se encuentra en la undécima posición con 18 unidades