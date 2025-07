Mirá la historia de Can Armando Güner, el alemán convocado a la Selección Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 contará con la presencia del alemán Can Armando Güner, que se prepara para disputar el Mundial de Qatar 2025

El delantero nacido en Alemania Can Armando Güner fue convocado por la Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, para entrenamientos previos al torneo de L’Alcudia y el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.