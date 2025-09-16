Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón y la transformación de Unión: números que hablan por sí solos

Leonardo Madelón le cambió la cara a Unión, que pasó de último en el Apertura a puntero en el Clausura. Los números de una recuperación evidente del equipo.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 11:25hs
Prensa Unión

Leonardo Madelón volvió a Unión en un momento crítico y, en pocos meses, logró enderezar el rumbo del equipo. Tras una primera parte de temporada caótica, donde el Tatengue finalizó último en la Zona A del Apertura y quedó al borde del descenso, el entrenador consiguió transformar a un equipo al borde del abismo en líder de la Zona A del Clausura tras la fecha 8.

Los números de Leo Madelón en Unión

Desde su regreso, Madelón dirigió 14 partidos, acumulando cuatro victorias, seis empates y tres derrotas, si se incluyen los encuentros de Copa Argentina. Su equipo logró mantener la valla invicta en seis ocasiones, anotó 15 goles y recibió 10.

En el plano doméstico, Unión avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Rosario Central en los penales luego de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. En la siguiente ronda, el equipo cayó ante River, también en definición por penales tras otro 0-0.

Si se toman únicamente los partidos de liga, el entrenador dirigió nueve encuentros incluyendo el último del Apertura ante Belgrano: cuatro victorias, una derrota y cuatro empates, con un saldo de 14 goles a favor y 7 en contra. La mejora se nota también en la regularidad: el equipo pasó de estar al borde de la zona de descenso a consolidarse lejos de los puestos de riesgo y con aspiraciones de acercarse a los lugares que clasifican a las copas internacionales de 2026.

Los méritos de Madelón en el momento de Unión

El regreso de Madelón no solo le devolvió solidez defensiva al Tatengue, sino también confianza al grupo: su capacidad para mantener la valla invicta en seis encuentros y equilibrar el rendimiento ofensivo refleja un equipo más seguro y consistente, capaz de pelear tanto en la liga como en los torneos de eliminación directa.

Con este panorama, Unión ya no mira únicamente la permanencia: bajo la conducción de Leonardo Madelón, el club proyecta un futuro más ambicioso, con aspiraciones de consolidarse entre los mejores de la zona y pelear por un lugar en competencias internacionales.

