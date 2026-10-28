Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

La madre del entrenador de la Selección argentina falleció tras varios años de enfermedad. El DT había hablado públicamente sobre su difícil situación familiar y le había dedicado la Copa América de 2021.

Una noticia dolorosa golpea a Lionel Scaloni y a su familia. Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección argentina, falleció en Pujato, localidad santafesina donde residía junto a su esposo. Según trascendió a partir de fuentes familiares citadas por Radio 2, atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años.

De acuerdo con la información difundida, el fallecimiento se produjo este martes, aunque la noticia se conoció este miércoles. El velatorio sería de carácter íntimo. Al conocerse la noticia, trascendió que Scaloni se encontraba en Buenos Aires y se dirigía hacia Pujato para acompañar a sus seres queridos.

Una enfermedad que Scaloni había compartido públicamente

La situación de salud de su madre había sido mencionada por el propio entrenador en octubre de 2021. Después de la victoria de Argentina ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, Scaloni habló en conferencia de prensa sobre el difícil momento personal que atravesaba.

En aquella oportunidad, reconoció que la situación familiar le impedía concentrarse plenamente en los objetivos deportivos y expresó una frase que reflejó la dimensión de su preocupación: «No estoy para pensar en el Mundial».

Sus palabras expusieron el costado más íntimo del entrenador, en un período en el que la Selección transitaba el camino hacia la Copa del Mundo de 2022.

La dedicatoria especial tras ganar la Copa América

El vínculo entre Scaloni y su madre también quedó reflejado después de la conquista de la Copa América de 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el estadio Maracaná y puso fin a una sequía de títulos oficiales de 28 años en la selección mayor.

En medio de los festejos, el entrenador tuvo presente el difícil momento que atravesaba Eulalia y le dedicó el campeonato con palabras cargadas de emoción.

«Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando», expresó entonces.

Aquel mensaje adquirió ahora un significado especialmente doloroso, al recordar la lucha que su madre llevaba adelante desde hacía años.

La familia de Scaloni y sus raíces en Pujato

Eulalia Marzetti vivía en Pujato junto a su marido y allí crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. En la localidad santafesina también desarrolló su actividad como jueza de paz municipal.

La noticia enluta al entorno familiar del seleccionador argentino, muy ligado a sus raíces santafesinas, y vuelve a poner en primer plano una historia personal que Scaloni había compartido públicamente en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Más allá de sus logros al frente de la Selección, sus palabras de 2021 habían dejado en claro el lugar central que su madre ocupaba en su vida. La dedicatoria de aquella Copa América permanece como uno de los recuerdos más emotivos de su trayectoria.