Ya rige el aumento del boleto de colectivo en Santa Fe: las nuevas tarifas desde este miércoles

La Municipalidad había oficializado la actualización a principios de octubre y, tras las adecuaciones en el sistema SUBE, los nuevos valores comenzaron a aplicarse este miércoles.

El aumento del boleto de colectivos ya comenzó a regir en la ciudad de Santa Fe. La tarifa plana del transporte urbano de pasajeros pasó a costar $2.322,22 , mientras que el boleto frecuente quedó establecido en $2.090 .

La actualización de las tarifas había sido oficializada a principios de octubre por la Municipalidad de Santa Fe y, luego de las gestiones técnicas correspondientes, este miércoles comenzó a impactar en el sistema SUBE utilizado por los usuarios del transporte público de la capital provincial.

El nuevo cuadro tarifario requirió la actualización del sistema ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Nación Servicios, proceso necesario para que los nuevos valores pudieran comenzar a aplicarse.

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Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Santa Fe

Con la actualización, las distintas modalidades del transporte urbano de pasajeros de Santa Fe quedaron con los siguientes valores:

Tarifa plana: $2.322,22.

Boleto frecuente: $2.090.

Tarifa centro: $1.625,56.

Tarifa estudiantil terciaria y universitaria: $1.393,33.

Tarifa para jubilados: $1.161,11.

Tarifa escolar: $928,89.

Tarifa seguro: $464,44.

De esta manera, quienes utilizan el boleto común o tarifa plana deberán abonar $2.322,22 por cada viaje, mientras que los pasajeros alcanzados por la tarifa frecuente pagarán $2.090.

El nuevo esquema también contempla valores diferenciados para estudiantes universitarios y terciarios, jubilados y alumnos de nivel escolar, además de la tarifa centro y el seguro.

Cómo acceder al Boleto Frecuente Santa Fe

Los usuarios de una tarjeta SUBE física deben actualizar sus atributos en una Terminal Automática SUBE o pedir la activación a bordo del colectivo. Para hacerlo, tienen que avisarle al chofer antes de abonar el viaje.

En el caso de la SUBE digital, la actualización se realiza de manera automática y no requiere ningún trámite adicional.

Quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse a los puestos SUBE del Palacio Municipal o de los centros de distrito.