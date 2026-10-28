Preocupación en Colón por Franco García: los estudios que definirán si llega al Reducido

Franco García volvió en Colón ante Ciudad de Bolívar después de cuatro partidos ausente, pero duró apenas cinco minutos en cancha y se resintió de la lesión.

Las alarmas se encendieron en Colón . Franco García volvió a resentirse de la lesión en el empeine del pie izquierdo y su presencia en el Reducido de la Primera Nacional quedó rodeada de incertidumbre. Después de perderse cuatro partidos, el delantero regresó ante Ciudad de Bolívar, pero apenas pudo jugar cinco minutos antes de pedir el cambio.

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Ahora, los estudios médicos serán determinantes para establecer el alcance de la lesión y saber si podrá estar disponible para el tramo decisivo de la temporada.

La preocupación no es menor. El Reducido, que definirá el segundo ascenso a Primera División, comenzará en menos de 15 días y, de acuerdo con la tabla actual, Colón se enfrentaría a Midland en Santa Fe por la primera fase. Una eventual baja por varias semanas podría dejar a García afuera de una instancia en la que Iván Delfino necesita contar con todas sus alternativas ofensivas.

Nuevos estudios y la incertidumbre en Colón

Durante el inicio de la semana, a García le realizaron estudios para evaluar la lesión. En las próximas horas será sometido a nuevos exámenes, incluida una nueva resonancia, con el objetivo de determinar el grado de la dolencia y establecer si existe compromiso óseo.

El propio futbolista explicó las sensaciones que tuvo cuando debió abandonar el encuentro ante Ciudad de Bolívar. La molestia apareció nuevamente en la misma zona que lo había marginado de los compromisos anteriores y le impidió continuar en el campo de juego.

“La lesión que venía arrastrando no me dejó continuar, siento que quiero girar y el tobillo gira conmigo, ahí siento la lesión en la misma zona. Está inflamado, haremos una nueva resonancia para ver en la situación que estoy. Espero que sea solo un dolor, sinceramente quiero estar, tendría que haberme tomado una semana más, me ganaron las ganas, con el diario del lunes me arrepiento. Ojalá sea solo un dolor”, reconoció el delantero después del partido.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Sus palabras reflejan tanto la incertidumbre por el diagnóstico como la necesidad de llegar en condiciones al momento más importante del campeonato. Una lesión que demande varias semanas de recuperación podría comprometer seriamente sus posibilidades de participar en el Reducido.

Las ganas de volver le jugaron una mala pasada a Franco García en Colón

García ya había sufrido la lesión durante el partido frente a Los Andes, cuando tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Desde entonces, se perdió cuatro encuentros y aguardaba la oportunidad de regresar para ayudar al equipo en el cierre de la fase regular.

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El atacante contó que había manifestado su intención de estar disponible antes, aunque el cuerpo técnico prefirió esperar por precaución. Finalmente, al sentirse mejor durante la semana, volvió a tener minutos ante Ciudad de Bolívar, pero la reaparición terminó antes de lo esperado.

“Había hablado con Iván, quería estar para el partido pasado, pero no quiso por precaución, en la semana me sentí bien, por eso jugué. El compromiso de mi parte está, me amarga mucho la situación porque tal vez el equipo me necesita”, expresó.

La situación genera preocupación porque García es una pieza importante para la idea futbolística de Delfino. Incluso durante los pocos minutos que disputó ante Ciudad de Bolívar dejó intervenciones interesantes, una señal de lo que puede aportar cuando está en plenitud física.

Una baja que Colón no quiere lamentar en el Reducido

El delantero llegó al Sabalero en el mercado de invierno y, en la temporada 2026 de la Primera Nacional, acumula 13 partidos, un gol, una asistencia y 479 minutos, de acuerdo con los registros estadísticos aportados.

Más allá de los números, su capacidad para aportar desequilibrio en ataque lo convierte en una alternativa valiosa para un equipo que se prepara para afrontar partidos de eliminación directa. Por eso, el cuerpo técnico y el futbolista aguardan con expectativa los resultados médicos.

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Tras abandonar el campo de juego, García también reconoció la frustración que le provocó la recaída, aunque encontró alivio en el resultado conseguido por Colón.

“Salí muy triste, pero la victoria aplaca esa amargura, contento por el grupo porque merecíamos el triunfo, lo demostramos desde el primer minuto”, señaló.

Ahora, la prioridad pasa por conocer el diagnóstico definitivo. Colón consiguió una victoria importante ante Ciudad de Bolívar y se prepara para el inicio de la etapa decisiva, pero la situación de Franco García abre un interrogante sensible: si la lesión es solamente una molestia o si terminará convirtiéndose en una baja que lo deje afuera del Reducido.