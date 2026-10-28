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Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

En la intensa jornada en el Clausura de Primera A, Independiente goleó a Juventud Unida, y Ciclón Racing a Deportivo Santa Rosa. Se suspendió el cruce Nacional con La Salle Jobson.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 08:53hs
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Independiente de Santo Tomé consiguió un triunfazo frente a Juventud Unida de Candioti.

gentileza Fútbol de Santa Fe

Independiente de Santo Tomé consiguió un triunfazo frente a Juventud Unida de Candioti.

En la noche del martes se vivió una intensa jornada en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Se registraron las goleadas de Independiente de Santo Tomé y Ciclón Racing sobre Juventud Unida de Candioti y el descendido Deportivo Santa Rosa.

La Juve de Candioti cay&oacute; &nbsp;de visitante y dej&oacute; escapar la oportunidad de superar al Conquistador en la tabla.

La Juve de Candioti cayó de visitante y dejó escapar la oportunidad de superar al Conquistador en la tabla.

En Mendoza al 4.000, Ateneo Inmaculada se llevó un cotizado triunfo ante Newell´s y la UNL venció al Sabalero. El choque entre Nacional y La Salle Jobson en barrio Sur debió ser suspendido ya que el arquero Colegial fue agredido por un simpatizante de la escuadra local, en lo que es un hecho de violencia que empaña nuestros campeonatos liguistas, y en el cual la casa madre deberá tomar nota y actuar en consecuencia.

Goleadas en Santo Tomé y en el predio Nery Pumpido en el Clausura

En el estadio Mauricio Martínez de la ciudad de Santo Tomé, Independiente se impuso con autoridad ante un duro y protagonista rival como lo es Juventud Unida de Candioti por un 4 a 2 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para el conjunto rojo fueron convertidos por Marcelo Rodríguez en dos oportunidades, Uriel Cocco y Manuel Ezequiel, mientras que para la Juve anotaron Eros Méndez y Lionel Flores. En reserva, los dueños de casa se impusieron por 2 a 0 con tantos de Valentín Sabater y Ulises Valenzuela.

En el predio Nery Pumpido, Ciclón Racing refrendó el buen momento por el que está pasando ya que consiguió el segundo triunfo consecutivo al golear al descendido Deportivo Santa Rosa por 4 a 0 con el referato de Joaquín Urbani de correcto desempeño. Los goles para la escuadra lagunera fueron convertidos por Ian Medrano en dos ocasiones, Manuel Molinari y Román Cristaldo. Fue expulsado por doble amarilla en el conjunto visitante Conrado Gómez. En reserva, la victoria también fue de la escuadra celeste y blanca, con gritos de Nicolás González y Lázaro Haesler.

En la Colonia San José, a la vera de la ruta nacional 19, Universidad del Litoral se arrimó a la zona de los punteros, tras haber ganado ante Colón de Santa Fe por 2 a 1 bajo el control de Ariel Correa que adicionó trece minutos en el complemento. Para los universitarios los goles los marcaron Brian Tarragona y Lionel Molina, mientras que para el Sabalero descontó Nicolás Nagel.

Cicl&oacute;n Racing no dej&oacute; dudas y gole&oacute; al descendido la Casita en el predio liguista.

Ciclón Racing no dejó dudas y goleó al descendido la Casita en el predio liguista.

Es importante señalar que Universidad todavía tiene pendiente de disputa el cruce con Cosmos válido por la octava fecha del certamen. En la divisional reserva, el conjunto colonista goleó a la UNL por un contundente 4 a 0 con goles de Lautaro Battistella, Ignacio Campos, Jonás Torres y Francisco Isla.

En barrio Roma, Ateneo Inmaculada sacó adelante un gran partido ante un rival que de local se hace muy fuerte. El elenco Colegial derrotó a Newell´s en Mendoza al 4.000 por 3 a 0 bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. Los goles para el conjunto dirigido por Agustín Oliver fueron concretados por Bautista De la Peña, Martín Vicario y Juan Chiaraviglio. En reserva los de la autopista se impusieron por 2 a 1 con tanto de Ignacio Carruega e Ignacio Ponce.

Universidad del Litoral hizo los deberes y super&oacute; a Col&oacute;n en Colonia San Jos&eacute;. &nbsp;

Universidad del Litoral hizo los deberes y superó a Colón en Colonia San José.

En barrio Sur, en la intersección de avenida Urquiza y Juan José Paso, La Salle Jobson le ganaba a Nacional por 2 a 1 pero el partido debió suspenderse por un hecho que debe avergonzar al deporte local. Las acciones se vieron empañadas por la violencia que volvió a hacerse presente, cuando los jugadores lasallanos se iban a los camarines y el arquero visitante Gustavo Bustos recibió un golpe de puño en su rostro, lo que obligó al árbitro Ignacio Castellano a suspender el cotejo.

Ahora quedará todo en manos del tribunal de disciplina de la Liga Santafesina, y ver que temperamento se adopta, siempre repudiando los hechos de violencia, sobre todo cuando se agrede a un protagonista. Los goles para el Jobson fueron marcados por Mateo Mazzi y Santiago Verdinelli, mientras que para el local lo hizo Matías Espinoza. En reserva, Nacional y La Salle Jobson empató 0 a 0.

En la presente jornada de miércoles 28, habrá más actividad de la novena fecha. A partir de las 21, jugarán Academia Cabrera con Ciclón Norte de Cayastá en el predio Nery Pumpido con el arbitraje de Nicolás Mottier, y en el estadio Mono Roteta, en el parque del Sur, Náutico El Quillá recibirá a Unión bajo el control de Gastón Freyre. A las 21.30, en el Alberto Garau, Las Flores II jugará con Sportivo Guadalupe con el seguimiento de Tomás Enriquez. En el Interzonal y adelanto de la fecha 10, penúltima del Clausura, se jugará el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo con el referato de Maximiliano Manduca.

Síntesis: Independiente 4- Juventud Unida 2

Independiente: Octavio Santos, Federico Montoro, Emanuel Lagger, Lautaro Fuga, Marcelo Rolón, Marcelo Bitschin, Uriel Cocco, Damián Araujo, Gabriel Santos, Bruno Carabajal y Rodrigo Rolón. DT: Gustavo Brandt. Suplentes: Leandro Mari, Lucas López, Milton Ferreyra, Marcelo Romero, Fabricio Antivero, Nicolás Albornoz y Manuel Esquivel.

Juventud Unida de Candioti: Dylan Galván, Francisco Lexes, Mateo Mena, Sharao Yennerich, Valentino Pieruccioni, Tomás Dándolo, Eros Méndez, Lucas Bonadeo, Lionel Flores, Federico Fahrer y Santiago Macua. DT: Martino Petitti. Suplentes: Emiliano Gómez, Facundo Hinososa, Exequiel Aquino, Benjamin Vandejberghe, Lucas Salcedo, Santino Gazzano y Santiago Sánchez.

Goles: Marcela Rolón x 2, Uriel Cocco y Manuel Esquivel (I); Eros Méndez y Lionel Flores (CAJU).

Árbitro: Rubén Fernández

Cancha: estadio Mauricio Martínez, Santo Tomé.

- Posiciones:

* Zona A: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 17, Universidad del Litoral 15; Nobleza, Colón de Santa Fe y Ateneo Inmaculada 13; Cosmos 10, Independiente 8, Newells 7, Sportivo Guadalupe 4, y Las Flores II 2.

* Zona B: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11; Nacional, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7.

- Próxima fecha:

* Zona A: Nobleza con Las Flores, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Ateneo Inmaculada con Independiente, Juventud Unida con Universidad del Litoral, Colón con Cosmos.

* Zona B. La Perla del Oeste con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Nacional, La Salle Jobson con Academia Cabrera, Ciclón Norte con El Quillá y Unión con Gimnasia y Esgrima.

* Interzonal: Sanjustino con Colón de San Justo (Miércoles 29/10).

Clausura Lautaro Fagioli primera
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