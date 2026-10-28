La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

El Colón de Miguel Robledo jugará este miércoles ante San Martín (SJ), desde las 15, en el Predio 4 de Junio, por el Clausura Proyección.

La Reserva de Colón tiene una nueva oportunidad para cambiar su panorama en el Torneo Clausura Proyección. Después de conseguir una valiosa victoria por 1-0 frente a Ferro Carril Oeste, en condición de visitante, el conjunto rojinegro volverá a jugar en Santa Fe con la misión de sumar tres puntos que le permitan mejorar su ubicación en la Zona B.

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El compromiso ante San Martín de San Juan comenzará a las 15 en el Predio 4 de Junio, con el arbitraje de Joaquín García Casas. Para el equipo conducido por Miguel Robledo, el encuentro representa mucho más que una nueva fecha: enfrente estará un adversario al que puede descontarle terreno en la tabla.

Colón busca aprovechar el envión de la última victoria

El triunfo conseguido en Caballito le dio aire al elenco santafesino, que necesita sostener la recuperación para llegar mejor posicionado al tramo final de la fase regular.

Estos son los convocados por Miguel Robledo para enfrentar a San Martín de San Juan, mañana a partir de las 15hs, en el Predio 4 de Junio. #SomosSantaFe pic.twitter.com/j6fAQpDQ1F — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 27, 2026

Colón ocupa actualmente el 16° lugar, con 11 puntos, y tendrá la posibilidad de superar a San Martín si logra imponerse en casa. El objetivo inmediato pasa por darle continuidad al resultado obtenido ante Ferro y empezar a dejar atrás los últimos puestos del grupo.

La localía aparece como un factor importante en una jornada que enfrenta a dos equipos separados por apenas dos unidades. Un triunfo rojinegro permitiría reducir diferencias y fortalecer las aspiraciones de escalar en la clasificación.

San Martín llega tras una caída en el clásico cuyano

El conjunto sanjuanino también necesita sumar para evitar complicaciones en la parte baja de la tabla. Su última presentación terminó con una derrota por 3-2 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, en el clásico cuyano.

Con 13 puntos y el 14° puesto, San Martín llega apenas por encima de Colón y buscará recuperarse fuera de casa. La cercanía entre ambos en la clasificación convierte al enfrentamiento en un cruce directo, con incidencia inmediata en sus posiciones.

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Para el Sabalero, la oportunidad está planteada: aprovechar la confianza que dejó el triunfo anterior, hacerse fuerte en el Predio 4 de Junio y conseguir una victoria que le permita avanzar en la tabla.

Los convocados de la Reserva rojinegra

Miguel Robledo confirmó la nómina de futbolistas citados para el partido ante el elenco sanjuanino.

Arqueros: Piaggio y Cuffia.

Defensores y volantes: Ravano, Quagliaro, Lastra, López, Gómez, Terreno, Martínez, Barría, Utrera, Canoves, Rolón, Favotti, Cardozo, Faure, Orzan, Córdoba, Aguiar y Bernigaud.

Delanteros: Criscione, Fusco y Hug.

Fecha 15

Martes 27 de octubre

Independiente 4 (Junco -2-, De Las Carreras y Martino) – Defensa y Justicia 1 (Coria) (Zona B) – Villa Domínico

Árbitro: Facundo Fuentes

Árbitro asistente 1: Alejo Milone

Árbitro asistente 2: Luis Taboada

Cuarto árbitro: Nicolás Díaz

Atlético de Rafaela 2 (Camino y Moreno) – Newell’s 2 (Benedetto y Liberato) (Zona B) – Predio

Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez

Platense 1 (García) – Lanús 3 (Duarte -2- y Mujica) (Zona B) – Predio

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

Cuarto árbitro: Luca Centurión

Rosario Central 0 – Sarmiento 1 (Nicolás) (Zona A) – Arroyo Seco

Árbitro: Lautaro Díaz

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Martín Núñez

Talleres 2 (Gallard y Corradi) – Aldosivi 0 (Zona A) – La Boutique

Árbitro: Damián Parodi

Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro

Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo

Miércoles 28 de octubre

15.00 Colón – San Martín (SJ) (Zona B) – Predio

Árbitro: Joaquín García Casas

Árbitro asistente 1: Lucas Burgos

Árbitro asistente 2: Alexis Torales

15.00 Tigre – Racing (Zona A) – Predio

Árbitro: Alberto Iglesias

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Agustina Baleman

Cuarto árbitro: Pablo Gómez

15.00 Banfield – Argentinos (Zona A) – Estadio Florencio Sola

Árbitro: Valentín Persico

Árbitro asistente 1: Mauro Soria

Árbitro asistente 2: Cristian Camacho

Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez

15.00 San Lorenzo – River (Zona A) – Auxiliar

Árbitro: Camila Gette

Árbitro asistente 1: Mario Vargas

Árbitro asistente 2: Axel Sosa

Cuarto árbitro: Leandro Díaz

15.00 Gimnasia (Mza) – Unión (Zona A) – Víctor Legrotaglie

Árbitro: Manuel Prieto

Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga

Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez

Cuarto árbitro: Marcos Winer

15.00 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona B) – City Bell

Árbitro: Franco Porotelli

Árbitro asistente 1: Alexis Escobar

Árbitro asistente 2: Milena Pérez

Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo

19.00 Central Córdoba – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) – Alfredo Terrera

Árbitro: Leonardo Cristaldo

Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez

Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira

Jueves 29 de octubre

15.00 Instituto – Vélez (Zona A) – La Agustina

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez

Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci

15.00 Ferro – Huracán (Zona B) – Pontevedra

Árbitro: Sebastián Milessi

Árbitro asistente 1: Nicolás Ruiz Segovia

Árbitro asistente 2: Daniel Alegre

Cuarto árbitro: Nazareno Galeano

15.00 Godoy Cruz – Atlético Tucumán (Zona A) – Coquimbito

Árbitro: Marcos Winer

Árbitro asistente 1: Matías Chena

Árbitro asistente 2: Santiago Galvan

Cuarto árbitro: Manuel Prieto

15.00 Quilmes – Belgrano (Zona B) – Predio

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Oscar Maidana

Árbitro asistente 2: Sofía Curto

Cuarto árbitro: Valentino Oldani

15.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona A) – AEFIP

Árbitro: Juan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Franco Chávez

Árbitro asistente 2: Jeremías Rodríguez

Cuarto árbitro: Mauro Trinidad

15.00 Boca – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Boca Predio

Árbitro: Facundo Carretero

Árbitro asistente 1: Patricio Acuña

Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti

Cuarto árbitro: Franco Gutierre