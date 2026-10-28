La Reserva de Colón tiene una nueva oportunidad para cambiar su panorama en el Torneo Clausura Proyección. Después de conseguir una valiosa victoria por 1-0 frente a Ferro Carril Oeste, en condición de visitante, el conjunto rojinegro volverá a jugar en Santa Fe con la misión de sumar tres puntos que le permitan mejorar su ubicación en la Zona B.
La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo
El Colón de Miguel Robledo jugará este miércoles ante San Martín (SJ), desde las 15, en el Predio 4 de Junio, por el Clausura Proyección.
Por Ovación
El compromiso ante San Martín de San Juan comenzará a las 15 en el Predio 4 de Junio, con el arbitraje de Joaquín García Casas. Para el equipo conducido por Miguel Robledo, el encuentro representa mucho más que una nueva fecha: enfrente estará un adversario al que puede descontarle terreno en la tabla.
Colón busca aprovechar el envión de la última victoria
El triunfo conseguido en Caballito le dio aire al elenco santafesino, que necesita sostener la recuperación para llegar mejor posicionado al tramo final de la fase regular.
Colón ocupa actualmente el 16° lugar, con 11 puntos, y tendrá la posibilidad de superar a San Martín si logra imponerse en casa. El objetivo inmediato pasa por darle continuidad al resultado obtenido ante Ferro y empezar a dejar atrás los últimos puestos del grupo.
La localía aparece como un factor importante en una jornada que enfrenta a dos equipos separados por apenas dos unidades. Un triunfo rojinegro permitiría reducir diferencias y fortalecer las aspiraciones de escalar en la clasificación.
San Martín llega tras una caída en el clásico cuyano
El conjunto sanjuanino también necesita sumar para evitar complicaciones en la parte baja de la tabla. Su última presentación terminó con una derrota por 3-2 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, en el clásico cuyano.
Con 13 puntos y el 14° puesto, San Martín llega apenas por encima de Colón y buscará recuperarse fuera de casa. La cercanía entre ambos en la clasificación convierte al enfrentamiento en un cruce directo, con incidencia inmediata en sus posiciones.
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Para el Sabalero, la oportunidad está planteada: aprovechar la confianza que dejó el triunfo anterior, hacerse fuerte en el Predio 4 de Junio y conseguir una victoria que le permita avanzar en la tabla.
Los convocados de la Reserva rojinegra
Miguel Robledo confirmó la nómina de futbolistas citados para el partido ante el elenco sanjuanino.
Arqueros: Piaggio y Cuffia.
Defensores y volantes: Ravano, Quagliaro, Lastra, López, Gómez, Terreno, Martínez, Barría, Utrera, Canoves, Rolón, Favotti, Cardozo, Faure, Orzan, Córdoba, Aguiar y Bernigaud.
Delanteros: Criscione, Fusco y Hug.
Fecha 15
Martes 27 de octubre
Independiente 4 (Junco -2-, De Las Carreras y Martino) – Defensa y Justicia 1 (Coria) (Zona B) – Villa Domínico
Árbitro: Facundo Fuentes
Árbitro asistente 1: Alejo Milone
Árbitro asistente 2: Luis Taboada
Cuarto árbitro: Nicolás Díaz
Atlético de Rafaela 2 (Camino y Moreno) – Newell’s 2 (Benedetto y Liberato) (Zona B) – Predio
Árbitro: Valentín Ibáñez Mesa
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Rodrigo Rodríguez
Platense 1 (García) – Lanús 3 (Duarte -2- y Mujica) (Zona B) – Predio
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Árbitro asistente 1: Sebastián Krojzl
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
Cuarto árbitro: Luca Centurión
Rosario Central 0 – Sarmiento 1 (Nicolás) (Zona A) – Arroyo Seco
Árbitro: Lautaro Díaz
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Martín Núñez
Talleres 2 (Gallard y Corradi) – Aldosivi 0 (Zona A) – La Boutique
Árbitro: Damián Parodi
Árbitro asistente 1: Nicolás Cavagnaro
Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo
Miércoles 28 de octubre
15.00 Colón – San Martín (SJ) (Zona B) – Predio
Árbitro: Joaquín García Casas
Árbitro asistente 1: Lucas Burgos
Árbitro asistente 2: Alexis Torales
15.00 Tigre – Racing (Zona A) – Predio
Árbitro: Alberto Iglesias
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Agustina Baleman
Cuarto árbitro: Pablo Gómez
15.00 Banfield – Argentinos (Zona A) – Estadio Florencio Sola
Árbitro: Valentín Persico
Árbitro asistente 1: Mauro Soria
Árbitro asistente 2: Cristian Camacho
Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez
15.00 San Lorenzo – River (Zona A) – Auxiliar
Árbitro: Camila Gette
Árbitro asistente 1: Mario Vargas
Árbitro asistente 2: Axel Sosa
Cuarto árbitro: Leandro Díaz
15.00 Gimnasia (Mza) – Unión (Zona A) – Víctor Legrotaglie
Árbitro: Manuel Prieto
Árbitro asistente 1: Joaquin Fraga
Árbitro asistente 2: Alexis Ramírez
Cuarto árbitro: Marcos Winer
15.00 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona B) – City Bell
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Alexis Escobar
Árbitro asistente 2: Milena Pérez
Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo
19.00 Central Córdoba – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) – Alfredo Terrera
Árbitro: Leonardo Cristaldo
Árbitro asistente 1: Roberto Rodríguez
Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira
Jueves 29 de octubre
15.00 Instituto – Vélez (Zona A) – La Agustina
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez
Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci
15.00 Ferro – Huracán (Zona B) – Pontevedra
Árbitro: Sebastián Milessi
Árbitro asistente 1: Nicolás Ruiz Segovia
Árbitro asistente 2: Daniel Alegre
Cuarto árbitro: Nazareno Galeano
15.00 Godoy Cruz – Atlético Tucumán (Zona A) – Coquimbito
Árbitro: Marcos Winer
Árbitro asistente 1: Matías Chena
Árbitro asistente 2: Santiago Galvan
Cuarto árbitro: Manuel Prieto
15.00 Quilmes – Belgrano (Zona B) – Predio
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Oscar Maidana
Árbitro asistente 2: Sofía Curto
Cuarto árbitro: Valentino Oldani
15.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona A) – AEFIP
Árbitro: Juan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Franco Chávez
Árbitro asistente 2: Jeremías Rodríguez
Cuarto árbitro: Mauro Trinidad
15.00 Boca – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Boca Predio
Árbitro: Facundo Carretero
Árbitro asistente 1: Patricio Acuña
Árbitro asistente 2: Agustín Fischetti
Cuarto árbitro: Franco Gutierre