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Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Durante décadas, Julio Ricardo fue una de las principales figuras de los medios audiovisuales.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 09:57hs
Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

El periodismo deportivo argentino está de luto. A los 87 años falleció Julio Ricardo, uno de los comentaristas más influyentes y reconocidos de la radio y la televisión, tras permanecer internado en la Clínica Zabala.

Su muerte se produce en un contexto de recientes pérdidas para el medio, como las de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, lo que profundiza el vacío en una generación emblemática.

Nacido el 18 de agosto de 1939 en Buenos Aires, Ricardo inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas. Desde entonces, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en la que se desempeñó como comentarista, cronista y analista en distintos medios. Su paso por canales como el 9, 11 y 13, además de emisoras como Radio Colonia y Radio Nacional, lo consolidó como una referencia ineludible del periodismo deportivo argentino.

La carrera de Julio Ricardo en los medios

A lo largo de su carrera, compartió micrófono con figuras de primer nivel como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, Luis Elías Sojit y el propio Araujo, con quien integró la dupla de “Fútbol para Todos”, ciclo que marcó una época en las transmisiones televisivas del país.

Su vínculo con los medios también tuvo un capítulo en la gestión: en 1990 fue designado director de ATC (actual TV Pública) durante el gobierno de Carlos Menem, aunque su paso fue breve, ya que renunció a los seis meses por diferencias políticas.

Heredero de una tradición familiar ligada al periodismo, su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, influyó decisivamente en su formación. El propio Ricardo solía destacar el ambiente intelectual de su hogar como un factor clave en su desarrollo profesional.

Desde sus comienzos en Radio Porteña, junto a Héctor de Thomas, fue ganando protagonismo hasta cubrir la gira de la Selección Argentina previa al Mundial de Chile 1962. En esos años vivió uno de los episodios más duros de su carrera: el accidente fatal del piloto Juan Gálvez en 1963, del que fue testigo directo.

Entre 1967 y 1972, se consolidó como comentarista en Radio Rivadavia de la mano de Muñoz, continuando una línea histórica de voces como las de Enzo Ardigó y Enrique Macaya Márquez. Ya en televisión, alcanzó gran notoriedad en los años 90 con “Tribuna Caliente”, programa que condujo junto a Antonio Carrizo y que contó con figuras como Guillermo Nimo y Cherquis Bialo, bajo la producción de Gerardo Sofovich.

Dueño de un estilo analítico y reflexivo, Ricardo supo moverse en contextos complejos del fútbol argentino, como la histórica grieta entre “menottistas” y “bilardistas”, sin tomar partido. “Trataba de rescatar lo mejor de ambos”, explicó en más de una oportunidad.

En los últimos años, mantuvo su vigencia en Radio Nacional, donde regresó en 2002, y volvió a tener exposición masiva entre 2009 y 2013 con “Fútbol para Todos”. En noviembre de 2024, fue reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo en la Legislatura porteña, un homenaje en vida a su extensa y prolífica trayectoria.

Con su partida, se va una de las voces más respetadas y formadas del periodismo deportivo argentino, referente de generaciones y protagonista de una época dorada que marcó la manera de contar el fútbol en el país.

Julio Ricardo Marcelo Araujo Ernesto Cherquis Bialo Zabala
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