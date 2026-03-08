Germán Chiaraviglio y un rol importante en Panam Sports

El ex atleta santafesino Germán Chiaraviglio fue electo vicepresidente de la comisión de atletas de Panam Sports con el ciento por ciento de los votos.

El ex atleta santafesino Germán Chiaraviglio fue elegido como vicepresidente de la comisión de atletas de Panam Sports, con el 100 por ciento de los votos. Finalista olímpico y mundial, campeón mundial juvenil y junior, el santafesino asumió un rol clave en la representación continental de los deportistas.

El ex garrochista de 36 años, y embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, asume un rol clave y se transformó en un nuevo liderazgo para la voz de los atletas en América: Isabel Swan, medallista olímpica en vela, continuará como presidenta, aunque deberá tomarse licencia en las próximas semanas. Esta designación de Germán significa más presencia argentina en los espacios de decisión del deporte panamericano.

Un reconocimiento que refleja su compromiso, trayectoria y el trabajo constante por fortalecer la voz de los atletas en toda América. El santafesino ya había tomado posición como vicepresidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino cuya presidente es la olímpica y médica Paula Pareto. El popular deportista santafesino tendrá un rol clave en los Juegos Suramericanos que se realizarán en nuestra provincia.

Las obras para los Juegos Suramericanos 2026

Lo que se viene, una obra histórica para Santa Fe. En el suelo del Centro de Alto Rendimiento Pedro A. Candioti, comienza a cumplir el sueño de contar con un escenario renovado. Una obra histórica para el deporte y para el atletismo en particular. La ciudad de Santa Fe será escenario de los Juegos Suramericanos y la pista del Card es uno de los lugares en donde se llevan a cabo importantes obras para dicho evento.

"El Card para cualquier deportista es un lugar mágico y la verdad es que es un lugar de referencia para el deporte de la provincia de Santa Fe. Si voy a agarrar la garrocha en septiembre ?, no se, vamos a hacer lo posible, a lo mejor me tienta" expresó el santafesino Chiaraviglio.

El ex atleta olímpico afirmó que "si voy a estar acá en el Car acompañando a todo el equipo argentino y a todos los santafesinos que nos van a estar representando. Lo alto que va a quedar la vara, es realmente un sueño. Ya que va a quedar una pista de primerísimo nivel".

"Vamos a poder disfrutar esta nueva pista del Card, acá en nuestra provincia. El mensaje para la juventud, es que deseo a estas nuevas generaciones que a partir de estas obras podamos tener mucha mayor cantidad de ellos. Haciendo deportes, practicando actividad física que al fin y al cabo es algo muy bueno y educativo para su futuro" destacó el ex garrochista de Velocidad y Resistencia.

"Cuando se apague la llama olímpica Suramericana, cuando terminen los Juegos, las obras de infraestructura, que son la columna vertebral, lo más importante que van a tener, realmente va a quedar un legado de esa memoria deportiva que puede tener la ciudad y la provincia a la hora de pensar, porque no, de eventos internacionales en el futuro" explicó el embajador de los Juegos Suramericanos 2026.