Nadadores unionistas citados a un campamento en el Cenard

Malena Santillán y Laureano Hopmeier de Unión fueron convocados para un campamento de entrenamiento de la selección que se realizará en el Cenard.

19 de enero 2026 · 09:54hs
La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos realizó una convocatoria para una concentración de entrenamiento de la selección nacional Juvenil Odesur Panamá y pre-selección nacional Odesur Rosario 2026 que se desarrollará en el Cenard. En dicho campamento estarán tres nadadores y dos entrenadores que forman parte de las filas de Unión de Santa Fe.

La convocatoria de nadadores para el campamento de entrenamiento de selección y preselección será entre los días lunes 16 al sábado 20 de febrero del 2026. La selección Juvenil Odesur Panamá ya está confirmada por lo que la asistencia al campamento es obligatorio para los nadadores de este grupo. Para los de la preselección Odesur mayor, aún no se ha definido este seleccionado por lo que la asistencia no es obligatoria.

Los nadadores suplentes serán convocados una vez definidas las plazas en el Cenard. El lunes 16 ingresarán al Cenard a las 12, y la salida es el viernes 20 a la misma hora. El primer entrenamiento en el predio ubicado en el barrio porteño de Nuñez es a las 16, y la última sesión, el viernes a las 7.30.

Las convocadas entre las mujeres en el Cenard

Entre las mujeres fue convocada Malena Santillán, quien ha tenido un gran 2025, y volverá a tener rodaje continental. En la temporada pasada, entre otras cosas se destacó por su medalla de oro en los 200 metros espalda en los Juegos Panamericanos Juveniles en donde logró establecer un nuevo récord nacional y sudamericano absoluto en dicha prueba.

También el entrerriano y nadador Tatengue Laureano Hopmeier, quien han sido campeón nacional en 50, 100 y 200 mariposa, y representó al país en varias competencias internacionales. Como suplente se encuentra otra nadadora de la ciudad de Paraná, radicada en Santa Fe, y representante de Unión, como la talentosa Sofía Garcés.

En damas también fueron convocadas Andrea Berino, Macarena Ceballos, Lucía Gauna, Agostina Hein, Magdalena Portela, mientras que en varones, el santafesino, radicado en los Estados Unidos, Santiago Grassi, Lucas Alba, Matías Chaillou, Luis Fontana, Matías Santiso, Ulises Saravia, Lautaro Lamberti y Mateo Mayer.

