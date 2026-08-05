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Iván Delfino comienza a definir la formación de Colón para jugar con San Telmo

Este miércoles por la mañana, el plantel sabalero entrenó en el predio 4 de junio bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que comanda Iván Delfino

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 13:55hs
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Iván Delfino llevó adelante su segunda práctica como DT de Colón.

Iván Delfino llevó adelante su segunda práctica como DT de Colón.

El plantel sabalero trabajó este miércoles por la mañana en el predio 4 de junio y el flamante técnico de Colón Iván Delfino, comienza a tomar nota para definir el equipo que jugará con el Candombero.

Colón entrena y Delfino comienza a pensar en la formación titular

El técnico tiene a todo el plantel a disposición, a excepción de Alan Bonansea, quien aún no está para jugar, debido al esguince de rodilla que sufrió en el partido ante Chaco For Ever.

Respecto a la formación titular para jugar el domingo ante San Telmo, en los próximos entrenamientos, el DT comenzará a brindar mayores precisiones, una vez que disponga del habitual ensayo futbolístico.

No obstante, no pareciera que sean muchos los cambios en relación a la formación que viene de jugar ante Acassuso. Y habrá que ver cual es el sistema táctico que implementa Delfino.

Colón Iván Delfino San Telmo
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Iván Delfino dirigió su primera práctica como DT de Colón y luego dialogó con la prensa.

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