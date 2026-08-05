El plantel sabalero trabajó este miércoles por la mañana en el predio 4 de junio y el flamante técnico de Colón Iván Delfino, comienza a tomar nota para definir el equipo que jugará con el Candombero.
Iván Delfino comienza a definir la formación de Colón para jugar con San Telmo
Este miércoles por la mañana, el plantel sabalero entrenó en el predio 4 de junio bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que comanda Iván Delfino
Por Ovación
5 de agosto 2026 · 13:55hs
Colón entrena y Delfino comienza a pensar en la formación titular
El técnico tiene a todo el plantel a disposición, a excepción de Alan Bonansea, quien aún no está para jugar, debido al esguince de rodilla que sufrió en el partido ante Chaco For Ever.
Respecto a la formación titular para jugar el domingo ante San Telmo, en los próximos entrenamientos, el DT comenzará a brindar mayores precisiones, una vez que disponga del habitual ensayo futbolístico.
No obstante, no pareciera que sean muchos los cambios en relación a la formación que viene de jugar ante Acassuso. Y habrá que ver cual es el sistema táctico que implementa Delfino.