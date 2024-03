Napoli le ganó a Juventus, que quedó lejos del puntero Inter

El escolta Juventus, con el centrocampista platense Carlos Alcaraz (ex Racing Club) de titular, perdió esta tarde como visitante frente a Napoli por 2 a 1, en la continuidad de la 27ma. fecha de la Serie A de Italia, donde no pudo achicar la diferencia de 12 puntos con el líder Inter.

La visita igualó mediante el atacante Federico Chiesa (36m. ST), pero el goleador Giacomo Raspadori le dio el triunfo al vigente campeón, a dos del final, con el que subió al séptimo puesto de la tabla, escalón de clasificación a la Liga de Conferencia.

En otro partido disputado hoy, Frosinone (24), con el volante marplatense Matías Soulé entre sus titulares, igualó como local ante Lecce (25), por 1 a 1, con tantos del delantero Walid Cheddira (47m. PT), para el anfitrión, y del arquero Michele Cerofolini, en contra (16m. ST), para la visita.

En Frosinone, además, ingresó el centrocampista cordobés Enzo Barrenechea, quien integró las inferiores de Newell’s Old Boys, mientras que en la visita fue convocado el volante santafesino Santiago Pierotti, pero no ingresó.

Por otro lado, Bologna (51) se impuso como visitante ante Atalanta (46) por 2 a 1, con anotaciones del delantero neerlandés Joshua Zirkzee (12m. ST, de penal) y del mediocampista escocés Lewis Ferguson (16m. ST), en tanto que el delantero inglés Ademola Lookman (28m. PT), había abierto el marcador para los locales.

En Atalanta fueron convocados el arquero bonaerense Juan Musso (ex Racing Club) y el defensor tucumano José Luis Palomino (ex San Lorenzo), al igual que el delantero Santiago Castro (ex Vélez Sarsfield), en la visita, aunque ninguno sumó minutos.

En otros resultados de hoy, Cagliari (23) triunfó como visitante sobre Empoli (25) por 1 a 0, con gol del volate checo Jakub Jankto (24m. ST), y Hellas Verona (23) hizo lo propio como local sobre Sassuolo (20) por el mismo resultado, con anotación del delantero polaco Karol Swiderski (34m. ST).

Mañana cerrarán la 27ma. fecha el puntero Inter como local ante Genoa, a las 16.45, con la posibilidad de estirar la diferencia con el escolta Juventus a 15 puntos.

- Posiciones: Inter 69, Juventus 57; Milan 56; Bologna 51; Roma 47; Atalanta 46; Napoli 43; Fiorentina 42; Lazio 40; Torino 37; Monza 36; Genoa 33; Lecce y Empoli 25; Udinese y Frosinone 24; Hellas Verona y Cagliari 23; Sassuolo 20 y Salernitana 14.