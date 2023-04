Nery Pumpido, el embajador santafesino en todo el mundo

En Santa Fe está su casa, su familia, sus amigos, su club, el de sus amores. Ahora vino como dirigente de Conmebol, pero no hay mucho para relajarse. No hay mucho tiempo para la pesca, ni para ir hasta la quinta. Su presencia en la ciudad de Santa Fe tiene que ver con varios eventos que se realizan en simultáneo, y que lo tienen como protagonista. Nos referimos a Nery Pumpido, campeón del Mundo del 86 y actual miembro de Conmebol.

"Cuando miro el listado de clubes que compiten en Copa Libertadores y no veo ninguno de los dos equipos de Santa Fe, lo que se me pasa por la cabeza es lástima. En la actualidad, clasificar a una copa sudamericana son once, no es una locura hoy poder estar. Sin embargo, no está ninguno de los dos, y la verdad es que es una lástima. Uno está en la parte de fútbol, soy secretario adjunto y tengo abajo mío la parte de competición, y se ven un montón de equipos, y que casi ni los conoces, y que no estén ninguno de los equipos de la ciudad es una verdadera lástima" expresó el campeón del mundo.

En relación a la final de la Liga Evolución de Fútbol Playa que tendrá como sede a la ciudad, este fin de semana, indicó que "digo siempre que hay que aprovechar mucho más esta costanera porque es algo muy lindo que tenemos los santafesinos. Ahora por suerte volveremos a tener el evento del fútbol playa, ya está la experiencia de haberlo hecho el año pasado. Estará Brasil que hoy es el mejor del mundo, hace poco los vimos en la copa América en Rosario, es impresionante como juegan. Y Paraguay tiene un muy buen equipo, ya que está cinco en el mundo".

Pumpido.jpg El campeón del mundo calificó a la capital provincial como un lugar excelente para hacer estos eventos.

En cuanto al presente de Unión de Santa Fe, el secretario general adjunto de Conmebol manifestó: "espero que se mejore todo, no quiero decir más nada. No me voy a meter a opinar, lógicamente que la tengo, y se mucho, pero ojalá que todo se mejore, porque es lo único que deseo, por el amor que le tengo al club, y lo agradecido que soy a Unión, ya que he salido de ahí como jugador, he sido técnico, secretario, sigo la actualidad plena y colaborando desde donde puedo. Pero siempre tengo la puerta abierta para colaborar con un club en el que yo nací y al que le estoy muy agradecido".

Sobre el reconocimiento que le hará la Liga Santafesina comentó que "Uno viaja por el mundo y el reconocimiento de la gente a los campeones del mundo es espectacular. El último campeonato conseguido no hizo que nos valoren un poco más a nosotros, porque siempre se lo ha hecho. Muchas veces más afuera que acá, ya que afuera es increíble. Leyendas del fútbol que te hagan la venia cuando te ven, y diciéndote leyenda, son satisfacciones que te da el hoy estar en este lugar, y poder estar en todos los lugares del mundo".

En el mismo sentido aseguró que "este lugar que ocupo ahora puede haber sido el colgar el buzo de entrenador, ya lo vamos a definir bien, pero estamos muy bien donde estamos. Es un lugar privilegiado, estoy muy feliz, me dan un lugar en el mundo, y estoy muy contento del espacio que me dan en Conmebol".

También sostuvo que "pasa por las mentalidades que tengamos nosotros en relación a otras ciudades, como por ejemplo, hoy el estadio de Newell`s lleva el nombre de un montón de ex jugadores, lo de Central y en Córdoba igual. En todos lados, se le da un valor a aquellos que han hecho algo por la ciudad, acá es distinto, tenemos formas de vivir distintas. Creo que hay que cambiar, hay que reconocer y por eso el seminario está dedicado a todos los jugadores de Unión y Colón que están en la ciudad y son los invitados privilegiados. Porque son los que han hecho grande a las instituciones".