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Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

La AFA dispuso homenajes por la muerte del padre de Lionel Messi: habrá minuto de silencio, brazaletes negros y banderas a media asta.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 15:33hs
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Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decretó una serie de homenajes en memoria de Jorge Messi, padre de Lionel, quien murió este sábado a los 68 años en Rosario. La medida alcanzará a los partidos de todas las categorías del fútbol argentino, donde se realizará un minuto de silencio y los futbolistas utilizarán brazaletes negros en señal de duelo y acompañamiento.

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Las medidas que tomó la AFA

A través de un comunicado, la entidad que preside Claudio Tapia expresó sus condolencias a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, y a toda su familia. Además del mensaje institucional, la AFA estableció distintas disposiciones para que el fútbol argentino acompañe el duelo por el fallecimiento de Jorge.

En todos los partidos que se disputen bajo la órbita de la asociación se realizará un minuto de silencio. A su vez, los jugadores utilizarán brazaletes negros como señal de respeto y duelo durante los encuentros.

Otra de las medidas será que las banderas de las instalaciones de la AFA permanezcan a media asta. De esta manera, la entidad buscó extender el homenaje más allá de los estadios y expresar institucionalmente su acompañamiento a la familia Messi.

El mensaje para Lionel Messi

La AFA también publicó un sentido mensaje dirigido al capitán de la Selección argentina y a sus seres queridos. La institución destacó el difícil momento que atraviesa Lionel luego de la muerte de su padre y transmitió sus condolencias en nombre de toda la familia del fútbol argentino.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos”, expresó la AFA en su comunicado.

La entidad también remarcó su cercanía con la familia y envió “el abrazo más sentido, cálido y afectuoso” ante la pérdida de Jorge Messi.

El homenaje se verá reflejado en las distintas competencias nacionales durante este fin de semana. Así, el fútbol argentino acompañará a Lionel Messi en un momento de profundo dolor, con un gesto unificado en todos sus escenarios.

AFA Jorge Messi futbol argentino
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