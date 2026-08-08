Unión volvió a entrenar con buenas noticias: Ayala y Menossi llegarán sin problemas

El plantel tatengue trabajó este sábado en Casa Unión y volverá a entrenar mañana. Ayala y Menossi estarían disponibles.

El plantel de Unión continúa con su preparación de cara al próximo compromiso, con buenas noticias en cuanto al estado físico de sus futbolistas. Lucas Ayala sufrió una contractura producto del cansancio, mientras que Lucas Menossi terminó con un golpe. Ambos evolucionan favorablemente y llegarían sin inconvenientes al encuentro, mientras el equipo ultima detalles durante este fin de semana.

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Una práctica sin complicaciones

El plantel de Unión entrenó este sábado por la mañana en Casa Unión y continuará con la misma rutina durante la jornada del domingo. Luego por la noche, el grupo quedará concentrado de cara al próximo compromiso del equipo.

La principal novedad pasó por el estado físico de Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes terminaron con diferentes molestias en el partido contra Lanús. Sin embargo, ninguno presenta una lesión que genere preocupación y ambos llegarán en condiciones para el partido.

Ayala y Menossi, sin inconvenientes

En el caso de Ayala, el mediocampista sufrió solamente una contractura producto del cansancio acumulado. La molestia no reviste gravedad y el jugador podrá continuar con la planificación del cuerpo técnico.

Por su parte, Menossi terminó el último entrenamiento con un golpe, aunque tampoco se trata de una lesión de consideración. El volante será evaluado durante las próximas horas, pero todo indica que estará disponible.

Unión tendrá este domingo una nueva jornada de trabajo en Casa Unión y, posteriormente, los futbolistas quedarán concentrados. El cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de ambos jugadores, aunque el panorama es alentador y no habría inconvenientes para contar con ellos.

La recuperación de Ayala y Menossi representa una buena noticia para el Tatengue, que continúa con su preparación y busca llegar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles al próximo desafío.