Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

Newell's quiere seguir adelante en la Copa Argentina ante Acassuso

Newell’s y Acassuso jugarán, desde las 20.15, en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32vos de la Copa Argentina

29 de marzo 2026 · 09:05hs
Newells quiere seguir adelante en la Copa Argentina ante Acassuso

Newell's y Acassuso jugarán este domingo en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32vos de la Copa Argentina 2026. Luego de la victoria contra Gimnasia de Mendoza, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka va por otra alegría en un año pálido, desde las 20.15, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TyC Sports.

Tardó en llegar y al final hubo recompensa en Parque Independencia: el debut goleador de Mazzantti -que no convertía desde su paso por Huracán- cortó una racha negativa histórica de once partidos sin victorias.

Virtualmente eliminado del Apertura con seis puntos que lo hunden en el fondo de la zona A, el certamen copero puede ser la única esperanza para el funesto primer semestre leproso.

Del otro lado, unos Quemeros que atraviesan un buen presente tras su ascenso a la Primera Nacional: tres victorias en sus primeros tres encuentros en la categoría de plata catapultaron a los conducidos por Darío Chavo Lema al liderato de su grupo que, eso sí, dos derrotas posteriores al hilo diluyeron. Con la alegría del regreso a su cancha después de 18 años y la ilusión por dar el golpe, Ssuso va por otra gesta.

Probables formaciones de Newell's y Acassuso

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Walter Nuñez, Matias Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso, David Escalante. DT: Darío Lema.

Hora: 20.15.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

TV: TyC Sports.

Copa Argentina Newell's Acassuso
Noticias relacionadas
El Pozo se impuso con autoridad a Los Canarios por 4 a 1 en el ascenso liguista.

Se completó el segundo capítulo del Apertura del ascenso liguista

Sportivo Guadalupe es uno de los punteros del Torneo Apertura de Primera A liguista.

Tres punteros tiene el Torneo Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

Santa Fe Rugby arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo del Interior A.

Se puso en marcha el Torneo del Interior A con victoria santafesina

todo lo que paso en la fecha 4 de las inferiores de la asb

Todo lo que pasó en la fecha 4 de las inferiores de la ASB

Lo último

Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

Cómo avanzan las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad de Santa Fe

Cómo avanzan las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

Cómo avanzan las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad de Santa Fe

Cómo avanzan las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad de Santa Fe

Se disputó la tercera fecha del Torneo Dos Orillas con varias goleadas

Se disputó la tercera fecha del Torneo Dos Orillas con varias goleadas

La Policía Federal detuvo a La Gorda Corina y a sus tres hijos por acopio, fraccionamiento y venta de drogas

La Policía Federal detuvo a "La Gorda Corina" y a sus tres hijos por acopio, fraccionamiento y venta de drogas

Ovación
Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: Estoy cansado de ver el Williams desde atrás

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Se puso en marcha el Torneo del Interior A con victoria santafesina

Se puso en marcha el Torneo del Interior A con victoria santafesina

Tres punteros tiene el Torneo Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

Tres punteros tiene el Torneo Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

Se completó el segundo capítulo del Apertura del ascenso liguista

Se completó el segundo capítulo del Apertura del ascenso liguista

Policiales
Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe