Newell's quiere seguir adelante en la Copa Argentina ante Acassuso

Newell’s y Acassuso jugarán, desde las 20.15, en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32vos de la Copa Argentina

Newell's y Acassuso jugarán este domingo en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32vos de la Copa Argentina 2026. Luego de la victoria contra Gimnasia de Mendoza, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka va por otra alegría en un año pálido, desde las 20.15, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TyC Sports.

Tardó en llegar y al final hubo recompensa en Parque Independencia: el debut goleador de Mazzantti -que no convertía desde su paso por Huracán- cortó una racha negativa histórica de once partidos sin victorias.

Virtualmente eliminado del Apertura con seis puntos que lo hunden en el fondo de la zona A, el certamen copero puede ser la única esperanza para el funesto primer semestre leproso.

Del otro lado, unos Quemeros que atraviesan un buen presente tras su ascenso a la Primera Nacional: tres victorias en sus primeros tres encuentros en la categoría de plata catapultaron a los conducidos por Darío Chavo Lema al liderato de su grupo que, eso sí, dos derrotas posteriores al hilo diluyeron. Con la alegría del regreso a su cancha después de 18 años y la ilusión por dar el golpe, Ssuso va por otra gesta.

Probables formaciones de Newell's y Acassuso

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Walter Nuñez, Matias Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso, David Escalante. DT: Darío Lema.

Hora: 20.15.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

TV: TyC Sports.