Nicolás Tagliafico: "Nadie está preparado para cuando Messi no esté"

El lateral izquierdo campeón del Mundo y Bicampeón de América. Nicolás Tagliafico contó su opinión sobre la actualidad del seleccionado argentino, habló sobre una posible vuelta al fútbol argentino y aseguró que es “atípico” que el astro argentino Lionel Messi se haya mantenido en las convocatorias por 20 años.

Además, el defensor del Olympique Lyon de Francia afirmó que otras selecciones les tienen “bronca”, aunque admitió: “nos la buscamos por nuestra arrogancia”.

El argentino declaró en los días previos al partido que enfrentará al combinado nacional con Angola, el próximo viernes 14 de noviembre a las 13:00, en el único amistoso que disputará la Selección dirigida por Lionel Scaloni en la próxima Fecha FIFA.

A modo de anticipo de lo que será el Mundial 2030 de Estados Unidos, Canadá y México, Tagliafico opinó que el elenco nacional tiene un 50% de probabilidades de ser bicampeón del Mundo, asegurando que no es “ni poco, ni mucho”.

Acerca de la próxima cita mundialista, el defensor de 33 años comentó que “un Mundial es otra cosa, otro estímulo” y lo distanció de la Finalissima que deberán disputar ante España, el viernes 27 de marzo de 2026, sobre la que dijo que “si se gana o se pierde da igual”, aunque la valoró como una chance de comprender con qué nivel llegarán a la Copa del Mundo, al enfrentar a “una de las mejores selecciones”.

Sobre Messi, Tagliafico catalogó de “totalmente atípico” que haya permanecido en la Selección Nacional durante 20 años, aclarando que “decidirá él cuando dejar”, fantaseando con su posible futuro en el cuerpo técnico y asegurando que “nadie está preparado para cuando Messi no esté”.

Nicolás Tagliafico sobre la actualidad de la Selección Argentina

“Taglia” comentó también que siente que otros combinados nacionales les tienen “un poco más de bronca”, admitiendo que se la merecen por su “arrogancia”, y dejó en claro que “al ser campeones del Mundo hay que demostrarlo” para que los terminen “respetando”.

De cara al que podrá ser su tercer y último Mundial como profesional, el defensor surgido de las inferiores de Banfield y con pasado en Independiente afirmó que “el jugador no tendría que jugar 50 partidos antes de un Mundial”, aseguró que intenta “disfrutar todo lo posible” de la etapa en la que está, aseguró que son “los últimos años” y afirmó que jugará de lo que sea necesario, sentenciando que “no hay puestos ganados y depende mucho de lo que haga el entrenador”, adjudicando sus convocatorias a que “no están saliendo laterales izquierdos” entre los juveniles argentinos.

Por último, el exjugador del Ajax neerlandés dejó en claro que no piensa en volver al futbol argentino ya que necesita la “competitividad” del fútbol europeo para mantenerse en la Selección, aunque anticipó: “Banfield e Independiente son dos clubes que quiero mucho, decidiré más adelante si tengo el deseo de volver”.