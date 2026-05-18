Uno Santa Fe | El País | yerba

La crisis de la yerba mate afecta a 50 mil familias de Misiones y ya dejó pérdidas por más de $80 mil millones

Productores misioneros advierten que venden por debajo de los costos tras la desregulación del mercado y denuncian un fuerte deterioro económico en toda la actividad yerbatera.

18 de mayo 2026 · 17:34hs
Advierten que venden yerba mate por debajo de los costos tras la desregulación del mercado

Advierten que venden yerba mate por debajo de los costos tras la desregulación del mercado, denunciando un fuerte deterioro económico en la actividad.

La crisis que atraviesa la industria de la yerba mate en Misiones profundiza la preocupación entre productores y cooperativas, que denuncian pérdidas millonarias, caída de ingresos y un escenario cada vez más difícil para sostener la actividad.

Según referentes del sector, solamente durante el último año las pérdidas para los productores superaron los $80 mil millones, en un contexto marcado por la desregulación del mercado, la caída del precio de la hoja verde y la concentración económica en grandes empresas.

Es inviable seguir así, advirtió el productor yerbatero Julio Peterson en Infobae, quien explicó que actualmente producir un kilo de hoja verde cuesta alrededor de $435, mientras que las empresas pagan apenas $260.

Productores venden por debajo de los costos

El conflicto involucra a unas 50 mil familias vinculadas directa o indirectamente con la actividad yerbatera, una de las principales economías regionales de Misiones. De acuerdo con Peterson, la situación se agravó tras el DNU 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia y regular el mercado.

A partir de esa medida, el precio quedó sujeto a la negociación entre empresas y productores, lo que, según denuncian desde el sector, fortaleció la posición dominante de las grandes industrias. “Nos asfixian con precios irrisorios aprovechando la necesidad que tenemos de vender”, sostuvo el productor.

Actualmente, las empresas Playadito y Las Marías concentran cerca del 48% de la molienda nacional, mientras que las pequeñas cooperativas enfrentan severas dificultades para competir.

yerba mate precio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.jpg

“Antes recibíamos el 15% del valor de góndola y hoy apenas el 3%”

Peterson explicó que históricamente los productores recibían entre el 10% y el 15% del valor final de la yerba en góndola, pero que actualmente esa participación cayó a apenas el 3%. Además, remarcó que la desregulación no significó una baja para los consumidores, ya que el precio del paquete en supermercados continuó aumentando.

“El kilo de hoja verde hoy debería valer $500, pero se paga la mitad. Mientras tanto, la yerba aumentó dos veces en góndola”, cuestionó.

LEER MÁS: Una yerba mate muy conocida denuncia a Misiones por exigir 307 años de impuestos por anticipado

Reclamos judiciales y preocupación social

Frente a este escenario, asociaciones de productores presentaron acciones judiciales para intentar revertir el artículo del DNU que eliminó la regulación estatal del precio. El objetivo es recuperar un sistema de referencia oficial que permita cubrir los costos de producción y otorgar previsibilidad al sector.

La crisis también comenzó a impactar en el empleo rural. Según datos aportados por productores, más de 10 mil trabajadores emigraron hacia Brasil en busca de mejores condiciones laborales y solo una parte regresó a Misiones.

“Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más ”, alertó Peterson.

Mientras tanto, el consumo interno muestra señales de caída en medio del deterioro económico general, lo que agrava aún más la situación de toda la cadena yerbatera.

yerba Misiones mate productores familias
Noticias relacionadas
Caputo y Milei festejaron el 2,6% de inflación, el porcentaje menor desde noviembre del año pasado.

Milei dijo que la inflación "retoma el sendero decreciente" a pesar "de los intentos golpistas"

Francisco y Manuel Adorni

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por supuesto "enriquecimiento ilícito y lavado de dinero"

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Casos de tos convulsa o coqueluche, los menores de un año, los más afectados 

Tos convulsa: aumentan los casos y se destaca la necesidad de fortalecer la vacunación

Lo último

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Último Momento
Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

Con Neymar, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de Brasil para el Mundial

Con Neymar, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de Brasil para el Mundial

Ovación
Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar condicionados en Colón

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Sebastián Zunino, el árbitro elegido para Unión-Independiente por Copa Argentina

Sebastián Zunino, el árbitro elegido para Unión-Independiente por Copa Argentina

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe