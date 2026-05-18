La crisis de la yerba mate afecta a 50 mil familias de Misiones y ya dejó pérdidas por más de $80 mil millones

Productores misioneros advierten que venden por debajo de los costos tras la desregulación del mercado y denuncian un fuerte deterioro económico en toda la actividad yerbatera.

Advierten que venden yerba mate por debajo de los costos tras la desregulación del mercado, denunciando un fuerte deterioro económico en la actividad.

La crisis que atraviesa la industria de la yerba mate en Misiones profundiza la preocupación entre productores y cooperativas, que denuncian pérdidas millonarias, caída de ingresos y un escenario cada vez más difícil para sostener la actividad.

Según referentes del sector, solamente durante el último año las pérdidas para los productores superaron los $80 mil millones , en un contexto marcado por la desregulación del mercado, la caída del precio de la hoja verde y la concentración económica en grandes empresas.

“Es inviable seguir así”, advirtió el productor yerbatero Julio Peterson en Infobae, quien explicó que actualmente producir un kilo de hoja verde cuesta alrededor de $435, mientras que las empresas pagan apenas $260.

Productores venden por debajo de los costos

El conflicto involucra a unas 50 mil familias vinculadas directa o indirectamente con la actividad yerbatera, una de las principales economías regionales de Misiones. De acuerdo con Peterson, la situación se agravó tras el DNU 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia y regular el mercado.

A partir de esa medida, el precio quedó sujeto a la negociación entre empresas y productores, lo que, según denuncian desde el sector, fortaleció la posición dominante de las grandes industrias. “Nos asfixian con precios irrisorios aprovechando la necesidad que tenemos de vender”, sostuvo el productor.

Actualmente, las empresas Playadito y Las Marías concentran cerca del 48% de la molienda nacional, mientras que las pequeñas cooperativas enfrentan severas dificultades para competir.

yerba mate precio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.jpg

“Antes recibíamos el 15% del valor de góndola y hoy apenas el 3%”

Peterson explicó que históricamente los productores recibían entre el 10% y el 15% del valor final de la yerba en góndola, pero que actualmente esa participación cayó a apenas el 3%. Además, remarcó que la desregulación no significó una baja para los consumidores, ya que el precio del paquete en supermercados continuó aumentando.

“El kilo de hoja verde hoy debería valer $500, pero se paga la mitad. Mientras tanto, la yerba aumentó dos veces en góndola”, cuestionó.

LEER MÁS: Una yerba mate muy conocida denuncia a Misiones por exigir 307 años de impuestos por anticipado

Reclamos judiciales y preocupación social

Frente a este escenario, asociaciones de productores presentaron acciones judiciales para intentar revertir el artículo del DNU que eliminó la regulación estatal del precio. El objetivo es recuperar un sistema de referencia oficial que permita cubrir los costos de producción y otorgar previsibilidad al sector.

La crisis también comenzó a impactar en el empleo rural. Según datos aportados por productores, más de 10 mil trabajadores emigraron hacia Brasil en busca de mejores condiciones laborales y solo una parte regresó a Misiones.

“Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más ”, alertó Peterson.

Mientras tanto, el consumo interno muestra señales de caída en medio del deterioro económico general, lo que agrava aún más la situación de toda la cadena yerbatera.