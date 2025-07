No paran los hechos de violencia en las canchas de Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol hace trabajos permanentemente para buscar erradicar la violencia de los campos de juego pero parece que no está dando sus frutos. Todos los fines de semana se conocen hechos violentos que sacuden y debe hacer reflexionar a todos; jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y simpatizantes, para que tengan en claro que de esa manera no se puede seguir.

La Unión de Árbitros de Santa Fe señaló en un comunicado que "nos solidarizamos con nuestro compañero Leandro Vivas, que fue agredido por un jugador del Club Ciclón Norte de la categoría Senior de la Liga Santafesina". Agregan que "creemos que las palabras dichas todo este tiempo no son suficientes, y estamos en una situación alarmante y preocupante. Necesitamos que los valores de los cuales se jactan, los pongan sobre la mesa y que realmente se tomen medidas ejemplificadoras. Esto no da para más".

La misma entidad sostiene que "nos solidarizamos con la compañera Andrea Godoy Ramírez, agredida por jugadoras y cuerpo técnico del Club Deportivo Agua (primera división femenina). Repudiamos este hecho violento y exigimos sanciones a los responsables. El deporte no puede seguir tolerando esta violencia".

Por su parte, como era de esperar, y ante semejantes hechos, muy graves para un deporte, sostuvo en un comunicado lo siguiente: "La Mesa Directiva de la Liga Santafesina de Fútbol repudia los hechos de violencia de público conocimiento producidos en canchas de la Liga para con nuestros árbitros. Asimismo informamos que se tomarán medidas ejemplificadoras para erradicar futuros hechos de violencia que atentan contra el desarrollo armónico de nuestra Liga".

No caben dudas que los hechos mencionados no pueden ni deben naturalizarse, ni minimizarse. No forman parte del juego, no representan el espíritu del fútbol, y contradicen los valores que muchos promueven de manera pública. Por todas las razones que se han esgrimido, es importante que la Liga Santafesina tome las medidas disciplinarias correspondientes para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse. Sin dudas, con estos hechos de violencia, no gana nadie.