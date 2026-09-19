No se detiene la actividad en el Clausura Lautaro Fagioli

En el estadio Miguel Franconieri de barrio Roma, Newells y Universidad del Litoral terminaron igualados en otro de los anticipos de la fecha 5 del Torneo Clausura de Primera A.

La máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol continuó en la noche del viernes con la disputa del Torneo Clausura Lautaro Fagioli. La acción en la Primera A registró el empate entre Newell´s y la Universidad del Litoral 1 a 1 bajo el buen arbitraje de Maximiliano Moya.

Fue el tercer cotejo adelantado ya que el miércoles por la noche se registró el triunfo de Cosmos por 1 a 0 sobre Las Flores en el Alberto Garau con gol de Luciano Pereyra, mientras que junto a la Laguna Setúbal, Ciclón Racing derrotó por la mínima diferencia a La Salle Jobson con gol de Mateo Franzotti.

Adelanto y empate en barrio Roma en la Liga Santafesina

En la continuidad y en otro de los adelantos del quinto capítulo del Clausura de Liga Santafesina, Newell´s y Universidad del Litoral dividieron puntos en el estadio Miguel Franconieri de barrio ROma, y continuán peleando por clasificarse a la próxima ronda. El grito del conjunto local fue obra de Mirko Sánchez a os 43 minutos del primer tiempo, mientras que la igualdad para la U llegó por intermedio de Franco Casals en el complemento.

En la división reserva, fue goleada de Universidad del Litoral sobre Newell´s por 3 a 0 con goles de Pablo Peralta, Francisco Cancellieri y Pablo Decolatti. En la próxima fecha, Universidad del Litoral recibirá en Colonia San José a Independiente de Santo Tomé, y el conjunto de Mendoza al 4.000 será visitante de Cosmos que se encuentra disputando en paralelo el Regional Amateur Litoral Sur.

En consecuencia, las posiciones de la Zona A quedaron provisoriamente de esta forma: Colón de San Justo 10; Juventud Unida 9, Nobleza de Recreo y Universidad del Litoral 8; Ateneo Inmaculada y Newell´s 6; Independiente, Cosmos y Colón de Santa Fe 4, Por su parte, en la Zona B están de la siguiente manera: Sanjustino y Unión 10, Náutico El Quillá 8, La Salle Jobson 7, La Perla del Oeste 5; Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima 4; Deportivo Santa Rosa 3, Nacional y Ciclón Racing 2, Ciclón Norte 1.

En la presente jornada de sábado 19 de septiembre desde las 16 se jugarán siete cotejos. En la Zona A se medirán Colón de San Justo con Colón con el arbitraje de Ariel Correa, Nobleza de Recreo con Juventud Unida bajo el control de Ignacio Castellano y Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada bajo el referato de Miguel Mesquida.

Por su parte, en la Zona B, lo harán Nacional con El Quillá en el barrio Sur con el arbitraje de Alejandro Aguilera, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima bajo el seguimiento de Rubén Fernández en cancha de Pucará en barrio Transporte, La Perla del Oeste con Ciclón Norte en Recreo Sur con el control de Nicolás Mottier. El martes completarán Sanjustino con Unión en barrio Mataderos del Portón del Norte Santafesino

Síntesis: Newell´s 1- Universidad 1

Newell´s: Martín Ayala, Juan Betran, Ignacio Artaza, Mateo Rossio, Mirko Sánchez, Nahuel Ávila, Ignacio Insaurralde, Thiago Cuatrin, Brian Rego, Alejo Quiroz, Santiago Enriquez. DT: Maximiliano Mendoza. Suplentes: Marcelo Ferrari, Juan Albarracín, Ignacio Pérez, Nehuen Vera, Agustín Vera, Fabricio Salteño y Michel Coronel.

Universidad del Litoral: Diego Salvagiot, Ramiro Rotondo, Joaquín Ayala, Emiliano Mendoza, Andrés López, Brian Arriondo, Brian Giménez, Alexis Zalazar, Lautaro Escobar, Franco Casals y Osmar Castañeda. DT: Augusto Prono. Suplentes: Ramiro Goncegat, Alejandro Venzatti, Santiago Oreggioni, Santiago Puebla, Benjamín Quirelli, Tomás Leones y Tomás Valenzuela.

Goles: Mirko Sánchez (N), Franco Casals (UNL)

Árbitro: Maximiliano Moya

Cancha: Newell´s